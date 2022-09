Pausa pranzo, dal buono pasto all'app: Cibuspay al Digital Innovation Hub di Vicenza

Centro congressi di Confartigianato Vicenza, 7 settembre 2022: Nick Preda, co-founder e Ceo della startup Cibuspay, presenta la soluzione alle imprese del territorio, ospite del Digital Innovation Hub della città berica.

Al centro, il tema dei “buoni pasto”, soluzione che sempre più rappresenta una fonte di burocrazia e spreco di tempo per le aziende, da un lato, e per i ristoratori dall’altro. In platea siedono esponenti di aziende alla ricerca di alternative più comode e convenienti, oltre che di ristoratori potenzialmente interessati a entrare in un circuito che promette pagamenti regolari e automatici.

Cibuspay vuole rispondere proprio a questa esigenza: la app, già adottata da 50 aziende e 200 ristoratori concentrati in Trentino-Alto Adige, ora è pronto a mettere radici in Veneto, proponendosi a questo nuovo mercato.

«Abbiamo creato un sistema di pagamento nuovo che sia totalmente digitale, in cui l’azienda ha pochissimi passaggi da fare – ha spiegato Nick Preda agli artigiani vicentini –. Deve semplicemente pre-caricare del denaro nel portafoglio digitale della piattaforma Cibuspay. Questo denaro viene distribuito tra i dipendenti, con la possibilità di impostare in modo dinamico limiti di spesa o di orario. Ciascun dipendente scarica l’applicazione al cui interno trova una mappa di ristoranti e bar in cui è possibile pranzare. A fine pasto è sufficiente chiedere il conto e inserire la cifra dovuta nella app, e si effettua il pagamento tramite essa».