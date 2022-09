Antiriciclaggio, Zaia candida Venezia a sede dell'authority europea Amla

Venezia capitale dell’antiriciclaggio. La città lagunare è ora candidata a ospitare la sede della nuova Autorità Europea per la lotta al riciclaggio di denaro e il contrasto al finanziamento al terrorismo (AMLA – Authority for anti moneylaudering and countering the financing of terrorism). La proposta arriva dalla giunta regionale, ed è stata formalizzata con una lettera inviata dal presidente Luca Zaia al governo.

«Tale Autority – si legge nella lettera – fungerà da centrale di coordinamento delle Autorità nazionali e sarà diretta a garantire l’applicazione corretta, coerente e uniforme della disciplina comunitaria in materia, rappresentando motivo di grande prestigio per il nostro Paese, qualora quest’ultima trovasse accoglienza in Italia e segnatamente a Venezia».

Una candidatura che secondo Zaia «si inquadra in una precisa strategia volta a rendere sempre più internazionale la realtà e l’immagine del Veneto, attraverso la realizzazione di grandi eventi, come le Olimpiadi invernali 2026 di Milano Cortina, i grandi appuntamenti culturali, e la collocazione sul territorio di importanti sedi istituzionali europee e mondiali, come l’Autority antiriciclaggio».