Maltempo a Venezia e Rovigo, danni al campanile di San Marco

Si sono staccati piccoli frammenti di mattoni rossi dal campanile di San Marco, che è stato transennato dagli addetti del Comune. Così oggi 18 agosto il cuore di Venezia è stato colpito dall’ondata eventi meteorologici straordinari che si sono abbattuti sul centro-nord Italia e, in Veneto, in particolare la provincia di Rovigo e la città metropolitana di Venezia.

Le squadre di pronto intervento del settore viabilità della Città Metropolitana di Venezia sono intervenute per le conseguenze del fortunale sulla Sp 81 in Comune di Venezia sulla Sp 52 in Città di San Donà di Piave e sulla Sp 49 nel Comune di Fossalta di Piave (a cui si riferisce la foto).

Grandine, raffiche di vento, forti temporali: una situazione che ha spinto il presidente della Regione Veneto Luca Zaia a dichiarare lo stato di emergenza regionale. Il decreto rimarrà “aperto” in attesa che i comuni colpiti effettuino le opportune ricognizioni e il censimento dei danni provocati dal maltempo a opere pubbliche e ai privati.

«Venezia è l’immagine stessa della nostra storia e per la delicatezza del suo equilibrio ambientale e architettonico merita che questa nuova calamità venga affrontata con la massima tempestività – sottolinea Zaia -. Non meno importanti sono Chioggia e le altre zone colpite, soprattutto in questi giorni in cui tutta la nostra regione, quella col maggior numero di presenze turistiche a livello nazionale, è una delle mete predilette in tutto il mondo».

Foto da pagina Facebook Città metropolitana di Venezia