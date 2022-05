La scienza in mostra, dal 3 giugno torna a Padova il CICAP Fest

Venerdì 3 giugno si apre ufficialmente il CICAP Fest, il Festival della scienza e della curiosità, che fino a domenica 5 giugno proporrà un ricco programma ibrido, in presenza a Padova e online, sul tema La scienza del mondo che verrà. Dai sogni della fantascienza alle sfide globali: quale domani ci attende?, con oltre 120 appuntamenti da non perdere (incontri, presentazioni, laboratori e spettacoli) con i protagonisti della scienza, della divulgazione e della cultura.

Venerdì 3 giugno, alle ore 17.30, in Aula Magna a Palazzo del Bo, dopo i saluti istituzionali, Vicente Vérez Bencomo, direttore dell’Istituto Finley di biotecnologie che ha guidato lo sviluppo a Cuba del vaccino Soberana, presenterà un intervento intitolato “Il vaccino fatto a Cuba: una storia di successo”, moderato da Sergio Della Sala, presidente del CICAP e professore di neuroscienze cognitive all’Università di Edimburgo. È possibile sviluppare un vaccino indipendente dalle grandi case farmaceutiche? Quali sono i vantaggi e i problemi che questa strategia comporta?

L’evento fa parte delle celebrazioni per gli 800 anni dell’Università di Padova. Oltre che in presenza, sarà possibile seguire l’incontro anche in streaming sul sito o sulla pagina Facebook del CICAP Fest, oppure sul canale YouTube del CICAP.

Il CICAP Fest è promosso dal CICAP in collaborazione con il Comune di Padova, l’Università di Padova, la Provincia di Padova, la Camera di Commercio di Padova e VenicePromex, e con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

Quale sarà il ruolo che la scienza e la cultura scientifica in generale avranno nel determinare il futuro, tra aspirazioni utopiche e realtà già in corso? Quali saranno le scoperte e le invenzioni che cambieranno la vita dell’uomo e del Pianeta – dalla salute all’alimentazione, dalla tecnologia all’esplorazione spaziale? Cosa di ciò che un tempo sembrava solo fantascienza è diventato realtà e cosa, allo stesso modo, di ciò che oggi sembra fantascienza un giorno sarà reale? Come ci sta aiutando la scienza e come potrà aiutarci ad affrontare i concreti pericoli che l’umanità e il pianeta si trovano davanti? Queste e molte altre le domande a cui il CICAP Fest si proporrà di rispondere nel corso dell’edizione 2022, discutendo gli aspetti sociali, politici e culturali della scienza, necessari a preparare la società agli sviluppi scientifici e a orientare la scienza in una direzione che sia compatibile con ciò che i cittadini desiderano per il proprio futuro.

Sempre nella giornata del 3 giugno, oltre al momento inaugurale, si terranno diversi appuntamenti: alle 10 in Aula Magna (Palazzo del Bo), l’esperto di tecnologie web e debunker Paolo Attivissimo parlerà dei rischi che si corrono nella navigazione online, tra truffe, bufale, trappole informatiche, per non parlare di cyberbullismo e abuso della privacy, in un incontro rivolto principalmente alle ragazze e ai ragazzi.

Dalle ore 14 alle ore 17, all’Auditorium del Centro culturale Altinate – San Gaetano, il CICAP, che si pone l’obiettivo di diffondere la mentalità scientifica e lo spirito critico e di fornire strumenti per valutare se affermazioni, teorie, ipotesi di spiegazione immesse nel dibattito pubblico siano adeguatamente dimostrate da prove fattuali, presenterà le proprie attività in un incontro aperto a tutti, dando l’opportunità di fare domande dirette ai responsabili dei gruppi che le gestiscono e ai soci attivi che portano avanti ogni giorno le iniziative del CICAP e verrà offerta la possibilità di cimentarsi in alcuni percorsi formativi.

Nel corso della giornata verranno assegnati i Premi di merito. Il CICAP, infatti, non potrebbe esistere senza il lavoro quotidiano di tutti i suoi volontari. Per questo, dal 2018 il Comitato assegna ogni anno un premio ai soci attivi che si sono distinti per il loro impegno.

Chiude la prima giornata alle ore 21, nell’Auditorium dell’Orto Botanico, l’astrofisico Luca Perri, con una conferenza-spettacolo dedicata alla fisica del tempo, che lui cercherà di spiegare, nel suo piacevole stile, capace di unire scienza e comicità, grazie ai film di Christopher Nolan come Interstellar, Inception e Tenet. Si tratta infatti di sceneggiature che rappresentano solo il genio di un visionario oppure anche la fantascienza, come in questo caso, può nascondere profonde riflessioni sulla natura stessa del tempo?

Sempre da venerdì 3 giugno sarà possibile visitare in anteprima la mostra curata da Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro: “Ricercalcubo – Tutte le facce della ricerca sul cancro”. Una mostra interattiva che, attraverso installazioni multimediali e sotto la guida esperta di divulgatori scientifici, permetterà la scoperta di storie che vanno dalle prime osservazioni e tentativi di cura dei tumori alle più attuali ricerche condotte da scienziati e scienziate nei laboratori di tutto il mondo. Strade e storie di scoperte e ricerche quasi mai lineari, che si incrociano e si incontrano nei laboratori che svolgono ricerca di base, condurranno i visitatori alla scoperta di alcune delle tappe principali della conoscenza nella lotta ai tumori. La mostra rimarrà visitabile fino a domenica 5 giugno.

Programma completo su http://www.cicapfest.it/programma.

Gli eventi del CICAP Fest sono per la quasi totalità a ingresso libero, fino a esaurimento posti.

Il Comitato scientifico

Shaul Bassi (direttore dell’International Center for the Humanities and Social Change, Università Ca’ Foscari, Venezia), Elisabetta Bernardi (biologa nutrizionista, autrice storica di SuperQuark, docente di Antropometria, Università degli studi di Bari Aldo Moro), Enzo Crupi (docente di Logica e Filosofia della scienza all’Università di Torino, direttore Centro di Logica, Linguaggio e Cognizione), Sergio Della Sala (docente di Human Cognitive Neuroscience, Università di Edimburgo – Gran Bretagna – e Presidente del CICAP), Lorenzo Montali (docente di Psicologia Sociale, Università di Milano-Bicocca, Vice-Presidente del CICAP), Elisa Palazzi (ricercatrice Istituto di Scienze dell’atmosfera e del clima / ISAC presso il Cnr e Docente di Fisica del clima, Università di Torino), Antonella Viola (docente di Patologia Generale, Università di Padova, e Direttrice Scientifica dell’Istituto di Ricerca Pediatrica – IRP – Città della Speranza).

Promotori e sostenitori

Il CICAP Fest è promosso dal CICAP in collaborazione con il Comune di Padova, l’Università di Padova, la Provincia di Padova, la Camera di Commercio di Padova e VenicePromex, e Regione del Veneto; con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo; Audible come Partner; Coop Alleanza 3.0 e AcegasApsAmga come Sponsor, con il sostegno di Unicredit; Assindustria Venetocentro, Fondazione Umberto Veronesi, Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, Fondazione Pezcoller, Istituto Mario Negri, Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza, Orto botanico di Padova e Musme come Partner istituzionali; con la Media partnership di Focus, Il Mattino di Padova, RAI RADIO 3 Scienza, TV7, ilBoLive, PLaNCK! e in collaborazione con laFeltrinelli; Zeta Group e Forpress come Sponsor tecnici.

Che cosa è il CICAP

Il CICAP (Comitato italiano controllo affermazioni sulle pseudoscienze) è un’associazione educativa e pedagogica, fondata nel 1989 da Piero Angela e da altre personalità del mondo della scienza e della cultura tra cui Margherita Hack, Umberto Eco, Rita Levi Montalcini, Silvio Garattini, Carlo Rubbia e Umberto Veronesi, per favorire la diffusione di una mentalità scientifica e contrastare pseudoscienze, irrazionalità e superstizione. Il lavoro formativo del CICAP è riconosciuto dal Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca.