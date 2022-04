Vinitaly, Astoria presenta la bottiglia ufficiale del Giro d'Italia 2022

Astoria Wines è per l’undicesimo anno sponsor del Giro d’Italia. Anche quest’anno sul podio della Corsa Rosa si brinderà col Prosecco DOC Rosé della casa trevigiana. La prima bottiglia ufficiale è stata aperta simbolicamente oggi a Vinitaly di Verona (città che ospiterà la tappa conclusiva del Giro 2022 il prossimo 29 maggio). A celebrare l’evento erano presenti insieme a Paolo e Filippo Polegato (Presidente e AD Astoria), il Presidente delle Regione del Veneto Luca Zaia, il Sindaco di Verona Federico Sboarina, nonché l’Amministratore Delegato di RCS Sport Paolo Bellino e il Direttore del Giro d’Italia Mauro

Vegni. Con loro a sorpresa anche un’altra veronese, la vincitrice dell’ultima edizione di Marsterchef Tracy Eboigbodin.

Le bottiglie in realtà quest’anno sono 5: per la prima volta infatti, oltre alla bottiglia del vincitore di tappa e a quella della maglia rosa, anche le altre maglie (azzurra per gli scalatori, bianca per i giovani e ciclamino per i velocisti ) avranno la loro bottiglia speciale.