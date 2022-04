La realtà virtuale a supporto della formazione: Cna lancia il corso antincendio «immersivo»

La realtà virtuale come tecnologia a servizio dell’apprendimento: una metodologia innovativa che consente di “entrare in un ambiente” e di viverlo veramente, come se fosse reale. Ma soprattutto uno strumento utile per qualificare la formazione sulla sicurezza del lavoro, con l’obiettivo di diminuire gli incidenti. TeCNA, la società di formazione di CNA, lancia i corsi antincendio “immersivi” grazie ai visori VR di Hybrid Reality, startup innovativa padovana che crea e sviluppa esperienze in Realtà Virtuale e app in Realtà Aumentata con sede nell’incubatore Startcube, il dipartimento New Business e Startup di Galileo Visionary District, il Parco Scientifico e Tecnologico di Padova che vede CNA tra i propri soci.

Il progetto, già avviato in via sperimentale in due corsi, è stato presentato nel corso di una conferenza stampa martedì 5 aprile che ha visto la partecipazione di Luca Montagnin, presidente di CNA Padova, Matteo Rettore, direttore di CNA Padova, Luisa Vittadello e Giulia Benvegnù di Hybrid Reality e di Catia Ventura, vicedirettore di CNA Padova.

Il dato di partenza, su cui CNA vuole riportare l’attenzione, è costituito dal numero in aumento di infortuni sul lavoro. Secondo i dati del bollettino trimestrale INAIL in Veneto nel periodo gennaio-dicembre 2021 sono stati 69.427, con un incremento del 6,10% rispetto all’anno precedente (65.437). Sono aumentati anche gli incidenti mortali, 105 contro gli 86 del 2020 (+22,09%). Il Veneto è la seconda regione in Italia per incremento di incidenti dopo l’Emilia Romagna. Da qui l’esigenza di qualificare sempre di più la formazione alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

«L’esigenza di ripartire, dopo il periodo di emergenza dettato dal Covid, a cui si somma ora l’incertezza dovuta al conflitto in Ucraina, non deve far venire meno l’attenzione verso la sicurezza sui luoghi di lavoro» dichiara Luca Montagnin, presidente di CNA Padova. «Un ambiente di lavoro sicuro e tutelato è il miglior investimento per un’impresa. Esigenza che TeCNA comprende bene ed è in grado di soddisfare, anche con soluzioni fatte su misura per il cliente. Una modalità innovativa come questa ci permette di dare ancora più qualità ai corsi, perché essendo immersiva lascia un impatto più forte sulle persone. Ma questo progetto è solo l’inizio, l’obiettivo è di sviluppare altre esperienze in realtà virtuale, ad esempio per la formazione al lavoro su ponteggi e trabattelli o per simulazioni del lavoro in quota».

«Siamo molto fieri di avere la Confederazione Nazionale dell’Artigianato e delle Piccole Imprese come cliente ed utilizzatore della nostro Virtual Training Antiincendio» commenta Luisa Vittadello, CTO di Hybrid Reality. «È un orgoglio per noi poter rendere l’apprendimento immersivo ed efficace per tutti».

Il corso antincendio in Realtà Virtuale Virtual Training Antincendio è pensato per insegnare ad agire (e re-agire) in modo rapido ed efficace, il tutto all’interno di una simulazione realistica ma completamente sicura. La Realtà Virtuale permette infatti di vivere in prima persona situazioni che sarebbe complesso o pericoloso ricreare nella realtà, aiutando l’utente ad apprendere attraverso dinamiche esperienziali. Il corsista è infatti completamente immerso in un ambiente virtuale, che riproduce realisticamente a 360° l’interno di un ufficio, dove vengono simulate situazioni di rischio e la loro modalità di gestione corretta. Gli utenti imparano quindi a spegnere un principio di incendio, gli estintori da utilizzare, e le procedure di avviso dei soccorsi ed evacuazione in modo diretto ed attivo, mentre il formatore può monitorare le loro performance attraverso un sistema di controllo degli errori e dei tempi di reazione. Il corso Virtual Training Antincendio di Hybrid Reality è un’esperienza realizzata sia per dispositivi smartphone che per visori di Realtà Virtuale, e può essere fruibile sia in corsi in presenza che da remoto.