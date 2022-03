Safilo, ricavi vicini al miliardo nel 2021, in crescita del 7% sui livelli pre-pandemia

Il Consiglio di Amministrazione di Safilo Group S.p.A. ha approvato il bilancio consolidato per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. Non ci saranno dividendi, ma il gruppo torna a crescere: Le vendite nette hanno raggiunto i 970 milioni di euro, in crescita a cambi costanti del 26,3% rispetto ai minimi del 2020 e del 7,5% rispetto al 2019, mentre la ripresa a livello operativo ha visto il margine EBITDA adjusted salire nel 2021 all’8,4% delle vendite dal break-even del 2020 e rispetto al 6.9% registrato nel 2019.

«Lo straordinario lavoro svolto nel 2021 dalle persone Safilo in tutto il mondo è stato ripagato con risultati molto importanti, che hanno evidenziato un forte incremento del business rispetto al 2020 e, cosa ancora più rilevante, un significativo miglioramento rispetto ai livelli pre-pandemia del 2019», ha commentato l’ad del gruppo, Angelo Trocchia.

«Abbiamo chiuso l’anno, superando ampiamente le nostre aspettative iniziali, con una performance guidata dalle nostre vendite organiche, in crescita del 10,5% rispetto ai livelli di pre-pandemia del 2019, e dall’efficacia della strategia di revisione del portafoglio marchi attuata negli ultimi anni attraverso l’inserimento di nuovi brand di proprietà e nuove licenze».

Il 2021 è stato un anno record per il marchio Smith, che è diventato il brand più grande del portafoglio Safilo. «Il significativo sviluppo del suo canale online, valorizzato a inizio anno dal lancio del nuovo sito e-commerce ­– prosegue Trocchia – unitamente alla crescita delle vendite e-commerce di Blenders e all’incremento degli internet pure player, hanno confermato la forza della nostra strategia di trasformazione digitale, aumentando la quota del business online al 13,4% delle vendite, dal 12,7% nel 2020 e 3,9% nel 2019».