Navigazione fluviale, 41 milioni per le infrastrutture venete

Con un decreto del MIMS è stato approvato il programma di interventi relativi al Sistema Idroviario Padano Veneto. Il provvedimento fa seguito all’Intesa interregionale per la navigazione interna siglata tra Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte e Lombardia. Il decreto ministeriale ha previsto uno stanziamento complessivo di 145 milioni di euro.

«Al Veneto sono stati assegnati oltre 41 milioni di euro – spiega la Vicepresidente della Regione e Assessore alle Infrastrutture e Trasporti Elisa De Berti – che serviranno per potenziare la navigabilità del sistema idroviario del Veneto. In particolare, saranno destinati alla sistemazione di tre ponti dislocati in provincia di Rovigo, lungo l’idrovia Fissero-Tartaro-Canalbianco, che costituiscono i principali colli di bottiglia alla navigazione ed alla risoluzione di puntuali ostacoli alla navigazione. Con queste risorse miglioreremo le condizioni di navigabilità delle nostre idrovie per lo sviluppo del trasporto su acqua, sia di merci che di persone».

«Il Sistema Idroviario Padano Veneto è entrato a far parte delle reti TEN-T – conclude la Vicepresidente De Berti – È ora quindi necessario dare una dimensione europea alla navigazione interna, che tenga conto delle specificità morfologiche e dimensionali della nostra rete idroviaria. I fondi assegnati consentiranno di proseguire in una direzione già tracciata e di valorizzarla al meglio».

Nello specifico, i circa 41 milioni di euro sono così suddivisi: