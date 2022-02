Vimm, il Governatore Luca Zaia visita una delle eccellenze della ricerca veneta

Visita ufficiale del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia presso la sede della Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata, che nel 2021 ha celebrato il suo 25° anniversario di attività con un fitto calendario di iniziative, culminate il 19 ottobre scorso con il ricevimento di una delegazione da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel Palazzo del Quirinale.

Il Governatore Zaia, che nei mesi scorsi e in diverse occasioni ha avuto modo di elogiare l’attività di ricerca svolta al VIMM, è stato accolto dal Presidente della Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata e suo fondatore, Francesco Pagano, e dalla Vicepresidente Giustina Mistrello Destro, che ha consegnato al Presidente l’albero della ricerca, simbolo dei 25 anni del VIMM.

Nel corso della mattinata, che dopo i discorsi di saluto e di benvenuto ha visto un momento di confronto con i rappresentanti delle istituzioni, con i media e con gli ospiti presenti, il Presidente Zaia è stato accompagnato in visita ai laboratori dal Direttore Scientifico del VIMM, Gianpietro Semenzato, che ha introdotto i Principal Investigator e il team di lavoro, composto da 200 ricercatori provenienti da tutto il mondo suddivisi in 20 gruppi a presidio di 5 aree di competenza.

«Fin dalla nostra nascita, ormai più di 25 anni fa, abbiamo sempre avvertito la vicinanza e l’attenzione delle istituzioni, sia a livello nazionale che soprattutto a livello locale. La ricerca di eccellenza e la scienza hanno un costante bisogno non solo di sostegno in termini di risorse, ma anche della fiducia e del supporto costante di chi compie scelte a livello politico e istituzionale – ha commentato il Presidente della Fondazione Ricerca Biomedica Avanzata, Francesco Pagano – La visita del Presidente Zaia ai nostri laboratori e il plauso che ha rivolto al nostro Istituto rafforzano la convinzione che stiamo lavorando a un progetto importante e ci conferiscono ulteriore entusiasmo per portarlo avanti nei prossimi anni”.