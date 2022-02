Tiziana Pettenuzzo prima donna alla guida di Confartigianato Imprese Veneto

Nuova leadership per Confartigianato Imprese Veneto: al vertice della struttura associativa arriva Tiziana Pettenuzzo. Per la prima volta una donna sarà alla guida dell’associazione.

Padovana, laureata in Giurisprudenza e specializzata in governo delle reti e sviluppo locale all’Università di Padova, Tiziana Pettenuzzo ha fatto un lungo percorso dirigenziale all’interno del sistema Confartigianato: per oltre quindici anni ha guidato Cesar, società di formazione legata a Confartigianato Imprese Vicenza e successivamente ha diretto l’area gestione risorse umane aziendali della Federazione Artigiani Imprenditori Vicentini.

Nel 2017, in virtù dell’alta competenza dimostrata, è stata scelta alla direzione di Confartigianato Imprese Padova e ha guidato l’associazione negli anni difficili dell’emergenza sanitaria, facendo crescere il principale sindacato datoriale delle piccole imprese artigiane padovane, attraverso l’ideazione di nuovi progetti e servizi in tema di welfare, sostenibilità, innovazione e digitalizzazione.

«La dirigenza di Confartigianato Imprese Veneto ha ritenuto fondamentale scegliere, in questo particolare momento storico, una direzione che sappia cogliere tutte le sfide che abbiamo davanti, a partire dal PNRR – spiega il Presidente regionale Roberto Boschetto-. Le nostre imprese hanno affrontato una fase complessa e hanno dovuto mettere in campo nuove strategie, per poter competere nel mercato interno, così come in quello internazionale. Ed è proprio alle nuove strategie e visioni del futuro che dobbiamo guardare, con un obiettivo chiaro: dare voce alle 124mila imprese artigiane venete, un compito che porteremo avanti nei prossimi anni sotto la direzione di Tiziana Pettenuzzo».

La nomina di Tiziana Pettenuzzo è la testimonianza dell’interessante evoluzione del mondo delle imprese artigiane venete, che si sta aprendo ad un maggiore protagonismo delle donne, portatrici di comprovata professionalità, di sensibilità e di propensione a sostenere lo sviluppo di nuove professioni e a ricercare nuovi ambiti per la crescita delle comunità in cui operano le imprese in chiave anche di inclusione e coesione. In Veneto nel sistema Confartigianato sono già molteplici le donne che ricoprono un ruolo apicale.

«Il mondo dell’impresa oggi è in completa trasformazione, stiamo vedendo già cambiamenti epocali e molti altri ne vedremo nei prossimi anni. Confartigianato dovrà essere pronta a coglierli con lo spirito che da sempre la caratterizza: la missione ad affiancare le aziende artigiane, rendendole protagoniste nei singoli territori, così come nell’intera regione – spiega Tiziana Pettenuzzo-. Questa è la principale sfida che abbiamo davanti e questo è il senso del mandato che ho ricevuto dalle sette associazioni venete che compongono la nostra Federazione».

Zaia: «Ora fondamentale fare squadra»

«Il Veneto dell’economia, della cultura, delle imprese parla sempre più al femminile. Qui da noi la parità di genere non sta nelle parole ma nei fatti. Come nel caso di Tiziana Pettenuzzo, alla quale rivolgo i miei complimenti e auguri di buon lavoro», è stato il commento del presidente della Regione, Luca Zaia.

«Pettenuzzo ha già una importante esperienza nel settore, a conferma della bontà della scelta e del valido lavoro che ella potrà portare avanti. In un momento così difficile per l’economia e le imprese, con la gravissima crisi legata ai costi dell’energia – conclude – è fondamentale fare squadra. In questo senso assicuro alla nuova direttrice tutta l’attenzione e la collaborazione possibile da parte della Regione».