La finanza spiegata da Barbara Annoni: gli Hedge Fund | Video

La finanza, lo si voglia o meno, pervade la vita di tutti noi. Entra nella quotidianità con il suo glossario, un mondo a parte: sembra, spesso, più un pianeta lontano. Ecco perché abbiamo chiesto a Barbara Annoni, consulente finanziario, di aiutarci ad entrare in quel mondo. Lo farà con dei video, agili da seguire ed esaustivi: si comincia col fatidico Mes. Ricordando quello che la penna di Marcel Proust ha inserito nel suo “Alla ricerca del tempo perduto”: «Fatemi una buona politica e vi farò una buona finanza». Oggi si parla dell’economia del Natale. La prima pillola video, sul Mes, la si può vedere qua. A questo link, invece, quella sul mercato del petrolio, e qua quella sul recovery fund. Altri argomenti trattati: la recessione, i fallen angels. gli helicopter money, i Btp Futura. la volatilità, i FAANG, le diverse tipologie di azioni. il golden power. e l‘accordo sul recovery fund, l’ETF, Echange Traded Funds, elezioni Usa, l’annuncio del vaccino, i piani finanziari europei, e il Rcep, finanza sostenibile e criteri ESG, l’impatto sociale degli investimenti, e la governance, le criptovalute e l’oro, l’NPL, short selling e caso GameStop e Social Impact Bond e gli Spac, gli indici di borsa e l’inflazione, e le sue cause, 40 anni di finanza nel racconto del padre Luigi Annoni, il triple Witching Friday, le conseguenze economiche del blocco del Canale di Suez. , NFT, non-fungible token e i Coinbase, e Superlega. Earth 2, e le materie prime, dei tempi dell’investimento, i certificates, gli Etc, la formula magica dell’interesse composto. il vertice del G7. investire nel lusso, unicorni, borse cinesi, la borsa italiana, il tapering, il caso Alibaba, Evergrande e lo zampino di Pechino, il fintech, gli ELTIF, le metafore finanziarie, la finanza comportamentale: come l’emotività influenza l’investitore, la cop26, Monte dei Paschi di Siena, finanza alternativa, metaverso, l’economia del Natale.

Barbara Annoni si occupa di Wealth Advisory per una delle maggiori Banche Private in Italia.

La passione per questo lavoro nasce negli anni '30 e più precisamente nel 1935 quando nonno Cesare mise piede per la prima volta in Borsa a Milano. È una predisposizione di famiglia; dopo di lui anche il padre di Barbara intraprese la stessa strada. La consulenza finanziaria e la gestione del patrimonio dei suoi clienti rappresentano la sua quotidianità. «Amo del mio lavoro – spiega – la possibilità di spaziare in tematiche sempre nuove e assolutamente avvincenti e il rapporto con le persone con cui interagisco. Ogni giorno è una sfida per conoscere e migliorare».