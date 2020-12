La finanza spiegata da Barbara Annoni: finanza sostenibile e i criteri Esg | Video

La finanza, lo si voglia o meno, pervade la vita di tutti noi. Entra nella quotidianità con il suo glossario, un mondo a parte: sembra, spesso, più un pianeta lontano. Ecco perché abbiamo chiesto a Barbara Annoni, consulente finanziario, di aiutarci ad entrare in quel mondo. Lo farà con dei video, agili da seguire ed esaustivi: si comincia col fatidico Mes. Ricordando quello che la penna di Marcel Proust ha inserito nel suo “Alla ricerca del tempo perduto”: «Fatemi una buona politica e vi farò una buona finanza». Nel video si parlerà di finanza sostenibile e i criteri Esg. La prima pillola video, sul Mes, la si può vedere qua. A questo link, invece, quella sul mercato del petrolio, e qua quella sul recovery fund. Altri argomenti trattati: la recessione, i fallen angels. gli helicopter money, i Btp Futura. la volatilità, i FAANG, le diverse tipologie di azioni. il golden power. e l‘accordo sul recovery fund, l’ETF, Echange Traded Funds, elezioni Usa, l’annuncio del vaccino, i piani finanziari europei, e il Rcep.

Barbara Annoni si occupa di Wealth Advisory per una delle maggiori Banche Private in Italia.

La passione per questo lavoro nasce negli anni ‘30 e più precisamente nel 1935 quando nonno Cesare mise piede per la prima volta in Borsa a Milano. È una predisposizione di famiglia; dopo di lui anche il padre di Barbara intraprese la stessa strada. La consulenza finanziaria e la gestione del patrimonio dei miei clienti rappresentano la sua quotidianità. «Amo del mio lavoro – spiega – la possibilità di spaziare in tematiche sempre nuove e assolutamente avvincenti e il rapporto con le persone con cui interagisco. Ogni giorno è una sfida per conoscere e migliorare». Per contattarla scrivere a barbaraannoni@gmail.com, o chiamare lo 0498223211.