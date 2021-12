Banca Prealpi SanBiagio: 141 borse di studio per studenti meritevoli

Con l’avvicinarsi delle festività cresce il fermento presso la Banca Prealpi SanBiagio: la tradizione prevede il riconoscimento e la premiazione del merito dei giovani, attraverso la consegna delle borse di studio a soci studenti e figli dei soci. La Banca di credito cooperativo con sede a Tarzo, nelle prealpi trevigiane, registra un 2021 ricco di gratificazioni per i giovani del territorio: 141 borse di studio assegnate, sedici in più rispetto al 2020, per un totale di 61.000 euro destinati alla formazione dei ragazzi e delle ragazze, 77 dei quali residenti nella Marca.

Sono stati premiati 30 giovani diplomati alla scuola media inferiore e 40 a quella superiore, mentre i laureati alla triennale sono stati 31 e alla magistrale 40. A causa del riacutizzarsi della pandemia, purtroppo anche quest’anno non si è potuta tenere la consueta cerimonia di consegna che omaggia impegno, merito e sacrificio dei talenti nel territorio. Solo negli ultimi tre anni sono stati premiati oltre 360 ragazzi e donati più di 165 mila euro, per coprire parte delle spese sostenute per l’acquisto dei materiali di studio o le spese di iscrizione.

Il Presidente di Banca Prealpi SanBiagio, Carlo Antiga, ha commentato: «Continuiamo ad investire convintamente sui giovani, per fornire loro un sostegno concreto in questi ultimi due anni contraddistinti da distanziamento sociale e didattica a distanza, con pesanti ricadute su scuola e università. Cultura e istruzione sono degli strumenti fondamentali per comprendere i cambiamenti che guidano il mondo. Lo sviluppo e la crescita dei territori di domani dipende dalla qualità della preparazione che riusciamo dare ai giovani d’oggi, per questo abbiamo particolarmente a cuore questi settori. Voglio augurare, infine, a tutti i nostri neo diplomati e neo laureati di proseguire lungo questa strada di valore e valori, sia che decidano di andare avanti nel percorso di studi, sia che si mettano alla prova nel mondo del lavoro».