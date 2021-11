«Creativity Startup Week», all'e-commerce per gli artigiani del tessile il premio del pubblico

Tremotino, l’e-commerce dedicato alle realtà artigianali del settore tessile, startup con sede a Postioma (TV), si è aggiudicata il premio speciale del pubblico al concorso «Cretivity Startup 2021» assegnato dalla «Treviso Creativity Week», la manifestazione che mira a dare spazio e visibilità alle startup innovative del nostro territorio, giunta alla sua quinta edizione.

Un grande risultato per Marta Cendron (23 anni) e Giovanna Zacchel (26), le due co-fondatrici della giovane realtà Tremotino, nata nel febbraio 2021: il portale ideato dalle due giovani imprenditrici consente ad un settore molto sviluppato in Veneto, come quello dell’artigianato tessile, di interfacciarsi nel mondo del commercio online. L’obiettivo è quello di valorizzare in questo modo tutte quelle merci che, non potendo beneficiare dei sistemi di distribuzione di massa e dei più famosi e-commerce, rischierebbero di rimanere circoscritte all’interno della nicchia veneta o, nella migliore delle ipotesi, italiana. Con Tremotino, invece, sfruttando la prospettiva globale della rete, tali mercanzie sono acquistabili potenzialmente da ogni angolo del pianeta.

«Il progetto nasce dalla voglia di calare nel contesto digitale il mondo nel quale siamo cresciute: quello dell’artigianato veneto.Da sempre a stretto contatto con le realtà del luogo in quanto figlie di famiglie artigiane, conosciamo le problematiche e i pregi legati a questo ambiente – scrivono le due founder sul sito – Il nostro sogno è quello di trovare un punto d’unione tra la tradizione e la modernità e di trasmettere i valori dell’artigianato Made in Italy di qualità, sia in Italia sia all’estero. Come? Attraverso un e-commerce che sia vetrina espositiva e punto di aggregazione per artigiani e piccoli marchi indipendenti, abbattendo la distanza tra artigiano e cliente. Prodotti sostenibili, fatti a mano e con la qualità che contraddistingue il «Made in Italy» nel mondo, questo è ciò che si può acquistare o vendere all’interno del sito internet. Non solo capi d’abbigliamento, ma anche accessori per la casa come candele o decorazioni. Il tutto, rigorosamente, di produzione nostrana».

Il premio è stato assegnato il 5 novembre 2021 all’Auditorium nella sede dell’ente provinciale di Treviso, dove tra le dieci startup finaliste selezionate su un totale di quaranta candidature, alla fine a spuntarla è stata proprio la Tremotino, per la soddisfazione delle due giovani imprenditrici trevigiane.