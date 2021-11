«La fabbrica del futuro», il 10 novembre tappa veneta per gli Innovation days di Confindustria

Digitalizzazione, sostenibilità, tecnologia 4.0 sono alcuni degli ambiti su cui si concentrerà il nuovo appuntamento di Innovation Days dedicato al Veneto, il roadshow del Sole 24 Ore e Confindustria che racconta l’economia italiana con il contributo di Sistemi Formativi Confindustria, dei Digital Innovation Hub di Confindustria e il supporto di 4.Manager.

La tappa in programma mercoledì 10 novembre è dedicata alle imprese della regione Veneto: l’evento, che si terrà in diretta streaming e sarà trasmesso dalla sede del Calzaturificio Jumbo di San Martino Buon Albergo (Verona), azienda punto di riferimento per la produzione di sandali e calzature sportive in genere che ha scelto solamente il made in Italy per l’intera filiera, racconterà, attraverso le storie di imprenditori che hanno saputo affrontare un contesto economico difficile come quello attuale, modelli di business innovativi e nuove professionalità messi in campo per cogliere opportunità di sviluppo e di innovazione, contribuendo così alla ripresa economica.

Nel corso della mattinata i lavori si concentreranno sul ruolo del digitale in fabbrica, la spinta della sostenibilità, sulle ripartenze dai territori e, infine, sulla tecnologia e l’innovazione digitale nelle PMI con case history imprenditoriali ed esempi delle migliori esperienze di innovazione nei diversi settori dell’economia.

I lavori si apriranno con i saluti del Direttore del Sole 24 Ore, Fabio Tamburini e gli interventi del Presidente di Confindustria Veneto, Enrico Carraro, e di Marina Danieli, Manager Risorse Umane e Sicurezza Calzaturificio Jumbo.

All’introduzione seguirà una tavola rotonda centrata sulle modalità con cui il digitale cambia la fabbrica: a discuterne saranno Daniele Nonnato, Supply Chain Digital Innovation Consultant di Multimac, Alfeo Ortolan, Founder Maeg Costruzioni, Giovanni Pavan, Head of Sales, Manufacturing Industry Nord Est TIM, e Raffaele Zingone, Condirettore Generale e Chief Commercial Officer Banca Ifis.

Innovation Days proseguirà con un dibattito sul ruolo giocato dalla sostenibilità e sulla spinta che può offrire allo sviluppo industriale: interverranno su questo tema Luca Fresi, CEO Alperia Bartucci; Roberto Pavin, CFO Sirmax; Luca Lorenzo Rainero, Responsabile Marketing Business Enel Energia.

I lavori di Innovation Days si concentreranno quindi sui nuovi saperi con Tiziana Lippiello, Rettore Università Ca’ Foscari e Fabrizio Dughiero, Prorettore all’Innovazione e ai Rapporti con le Imprese Università di Padova.

La mattinata si chiuderà con un focus su tecnologia e innovazione digitale nelle PMI: dopo la presentazione di una ricerca sullo stato dell’arte e le direttrici di sviluppo, a cura di Antonello D’Elia, Consulting Manager Unit Business Intelligence & Insight GroupM, ne discuteranno Fabio Merlin, CEO AQuest, Gianni Schiavon, Amministratore Unico Zintek, e Stefano Zanardi, Responsabile Marketing Index.

La sessione pomeridiana è dedicata ad una serie di webinar che offriranno un quadro dal punto di vista tecnico di alcuni aspetti legati all’innovazione digitale e sostenibile.

Attraverso visite aziendali virtuali e l’analisi di best practices, verranno approfondite alcune delle leve alla base dei percorsi di sviluppo e di innovazione delle imprese: dall’impiego delle tecnologie 4.0 per fare economia circolare alle collaborazioni ed ai servizi offerti da Digital Innovation Hub e Competence Center, dalle agevolazioni fiscali alle competenze necessarie per l’Industria 4.0 e l’economia circolare. Ciascun webinar sarà focalizzato su uno o più comparti/filiere industriali, per evidenziare le specificità e le opportunità caratterizzanti i diversi settori produttivi.

Per seguire i lavori di Innovation Days – La fabbrica del futuro è necessario registrarsi su: https://eventi.ilsole24ore.com/id2021/veneto/. A questo indirizzo è possibile anche consultare il programma di dettaglio dell’incontro.

La prima iscrizione permetterà di seguire in diretta anche le altre tappe: l’appuntamento successivo è per giovedì 25 novembre con la Sicilia.

Nel corso dell’evento verrà sottoposta ai Relatori una selezione delle domande ricevute attraverso la Live Chat.

Partner dell’intero roadshow sono Banca Ifis, Enel, TIM e WPP Italia; Event Partner della tappa dedicata al Veneto sono Alperia Bartucci e Audi. Location Partner è il Calzaturificio Jumbo.