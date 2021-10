Il Vimm ricevuto al Quirinale per il venticinquesimo anniversario della Fondazione

Visita ufficiale al Quirinale per la Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata, che quest’anno celebra il suo 25° anniversario con un calendario di iniziative partite lo scorso 10 settembre con un grande evento tenutosi presso il Palazzo della Ragione di Padova.

La delegazione, composta da otto membri tra organi direttivi e ricercatori del VIMM, è stata ricevuta dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alle 12 di martedì mattina a Palazzo del Quirinale.

Il compito di guidare il Gruppo del VIMM – insieme alla Vicepresidente Giustina Mistrello Destro e al Direttore Scientifico Gianpietro Semenzato – e di rivolgere i saluti istituzionali al Presidente è stato affidato a Francesco Pagano, Presidente della Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata e suo fondatore.

Una giornata importante e da ricordare per la Fondazione e per il suo braccio operativo – il Veneto Institute of Molecular Medicine (VIMM) – che conta oggi su un team composto da 180 ricercatori provenienti da tutto il mondo suddivisi in 20 gruppi di ricerca e a presidio di 5 aree di competenza.

Ogni team di ricerca è guidato e coordinato da Principal Investigator, cinque dei quali hanno preso parte alla delegazione ricevuta dal Capo dello Stato: Milena Bellin, Bert Blaauw, Maurizio Corbetta, Marco Sandri e Gian Paolo Fadini.

«È stato un onore e un privilegio incontrare il Presidente Mattarella e trasmettergli la dedizione e l’entusiasmo con cui svolgiamo il nostro lavoro di ricerca da 25 anni – ha commentato il presidente della Fondazione, Francesco Pagano – In questi anni e in questi mesi, in cui celebriamo il nostro 25° anniversario, abbiamo sempre avvertito la vicinanza e l’attenzione delle istituzioni. Oggi più che mai la ricerca ha bisogno di tutto il supporto possibile, e questa giornata ci rafforza nella convinzione che stiamo lavorando a un progetto importante, che guarda al futuro con speranza».