L'innovazione di Delcon best practice a City Vision

Durante l'evento City Vision la CEO di Delcon, Barbara Sala, ha presentato la nuova bilancia "Milano", realizzata in collaborazione con Cefriel. «Ci siamo messi nei panni di chi avrebbe utilizzato questi dispositivi prima di pensare a come realizzare la bilancia», ha spiegato l'amministratrice delegata. Delcon è stata citata come caso studio nel nuovo libro di Alfonso Fuggetta, (CEO di Cefriel), "Il paese innovatore: Un decalogo per reinventare l'Italia".

L’innovazione tecnologica di per sé è utile quando ha un impatto sulla vita delle persone. Questo vale a maggior ragione quando l’innovazione incontra e sostiene la scienza medica. È proprio questa la vocazione di Delcon, azienda bergamasca specializzata nel design e nella creazione di soluzioni tecnologiche innovative per l’industria medicale, in particolare quella legata alla filiera del sangue – attiva in particolare per trasfusioni e donazioni – che quest’anno celebra i suoi primi 40 anni di attività. Delcon si definisce come una «giovane boutique tecnologica» ispirata al design italiano.