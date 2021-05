Pa, il futuro è digitale. Best practice in mostra a City Vision

Il futuro della Pubblica Amministrazione è digitale. Non occorre avere una sfera di cristallo per dirlo: si tratta di una sfida, già in corso, da vincere. Che a ricaduta porterebbe con sé una buona parte di quella semplificazione e sburocratizzazione, fondamentale per far crescere il Paese. Meno burocrazia, meno lacci e lacciuoli che ancora tengono a freno l’Italia, più trasparenza. I temi legati alla pubblica amministrazione digitale e al governo delle città, per un futuro sempre più a misura di cittadino, sono al centro di Smart Government Forum, seconda tappa di City Vision (9 giugno, clicca qui per iscriverti), l’evento ideato da Fiera di Padova e Blum dedicato al futuro dell’intelligent city.

Il premio City Vision

Una delle novità che verranno presentate il 9 giugno, sarà il premio City Vision (iscrizioni qui). Una competizione che ha l’obiettivo di mettere in luce, e valorizzare, le best practice innovative dei piccoli Comuni. Stiamo parlando di realtà sotto i 5mila abitanti, che spesso (a torto) vengono considerate ai margini del percorso innovativo. Non solo: per affrontare le sfide delle città del futuro, proporre soluzioni e accogliere idee e tendenze, Blum e Fiera di Padova lanciano anche “City Vision Trends“, un osservatorio che nel corso del 2021 produrrà indagini periodiche tra gli operatori del settore. I risultati della prima indagine vengono presentati in anteprima proprio nel corso di City Vision Smart Government Forum.

Il programma

La giornata sarà aperta da, Michele Zanini, cofondatore management lab, autore «Humanocracy» (Ayros), che interverrà prendendo spunto da una domanda: cosa impedisce alle nostre organizzazioni di crescere e adattarsi ai cambiamenti, e insieme alle persone di realizzarsi pienamente nel lavoro? Si susseguiranno poi gli interventi, con spazio dedicato poi agli esempi concreti, con il panel degli “amministratori”: Francesco Calzavara, assessore Programmazione, bilancio, e-government e agenda digitale, Regione Veneto, Roberta Cocco, assessora Trasformazione digitale e servizi civici, Comune di Milano, Antonella Galdi, vicesegretaria generale e responsabile area Innovazione, Anci, Paolo Petralia Camassa, assessore Politiche Giovanili, sport, innovazione, Comune di Palermo, Pamela Giancola, assessore ai lavori pubblici del Comuni di Silvi (Capofila ATS Città della Costa). Alberto Mattiello, futurist, e Carlo Robiglio, presidente Confindustria Piccola Industria, presenteranno il loro lavoro: «La doppia accelerazione della pubblica amministrazione», Ovvero: sviluppo tecnologico da un lato, pandemia dall’altro: due accelerazioni che, insieme, stanno rivoluzionando il mondo. Che ruolo gioca la pubblica amministrazione in questa partita?