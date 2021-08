Sempre più acquisti al discount, in crescita sul 2020. Esplode il Km zero: +25%

Volano gli acquisti di cibo low cost con i discount alimentari che fanno segnare un balzo del +7,1 % nelle vendite in valore a giugno 2021 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, così come crescono i dati di Campagna Amica che ha registrato un giro d’affari del 25% in più rispetto al 2020. É quanto emerge da una analisi Coldiretti divulgata in occasione della diffusione dei dati Istat sul calo del commercio al dettaglio a giugno 2021 con l’alimentare che cresce su base annua in valore del +2,5%.

Crescono anche le vendite nei mercati agricoli

Il risultato positivo delle vendite alimentari riguarda la grande distribuzione (+3,1%) mentre frenano le piccole botteghe (-0,6). Ma la pandemia ha accelerato quel processo di “deglobalizzazione” in atto da qualche tempo, alimentando interesse e voglia di “mangiare vicino”. Dal globale al locale inteso come il negozio di vicinato, come mercato rionale ma anche quello contadino o direttamente in fattoria.

«I banchi gialli presenti in ogni angolo della regione – commenta Daniele Salvagno presidente di Coldiretti Veneto – sono sinonimo di sicurezza alimentare, di impegno sociale, di rispetto per il territorio e di tutela del paesaggio. Si tratta di un modello virtuoso, fonte di educazione alimentare, di guida ai consumi, fautore di una spesa critica a cui il consumatore guarda con attenzione».

Caratteristiche che spingono il successo dei mercati di vendita diretta degli agricoltori di Campagna Amica che hanno incrementato le vendite del 26% secondo l’indagine Coldiretti/Ixe’, trainati da una nuova sensibilità degli italiani verso i cibi salutari ma anche dalla volontà di recuperare un contatto diretto con chi coltiva i prodotti che si portano in tavola. L’emergenza Covid-19 ha determinato un sensibile aumento del numero delle imprese agricole che praticano la vendita diretta e, di conseguenza, il fatturato di questo canale che, nel 2020, ha superato i 6,5 miliardi di euro secondo l’Ismea.