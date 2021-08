Assicurazione auto, in Veneto premi calati del 15% in un anno

È un’immagine positiva quella emersa, per il Veneto, dall’osservatorio RCAuto di Facile.it che a luglio non ha registrato un aumento dei premi medi RCAuto come invece è successo in molte aree d’Italia.

Oggi per assicurare un veicolo a quattro ruote in regione occorrono, in media, 361,94 euro, vale a dire il 15,2% in meno rispetto ad un anno fa e addirittura leggermente inferiore rispetto a quanto rilevato a giugno (-1,2%). In Veneto si pagano quasi 100 euro in meno rispetto alla media nazionale, che ammonta a 457,04 euro.

Il calo dei prezzi rilevato negli ultimi dodici mesi è stato registrato, seppur in misura differente, in tutto il Veneto, con una diminuzione a doppia cifra in quasi ogni area: diminuzione record per la provincia di Treviso (-16,24%), seguita da quelle di Padova (-15,85%) e Verona (-15,41%). Diminuzioni inferiori alla media regionale per Venezia (-14,59%) e Vicenza (-13,72%). Chiudono la classifica veneta Rovigo (-12,15% ) e Belluno, area dove il premio medio è diminuito “solo” del 9,99%.

In valori assoluti, a luglio 2021, Venezia si è confermata la provincia più costosa della regione (premio medio 383,20 euro), Belluno la più economica (323,96 euro).

Tra le garanzie accessorie, la più popolare in Veneto nel mese di luglio è l’assistenza stradale, richiesta dal 34,11% degli utenti che hanno calcolato un preventivo su facile.it.

Il 57,2% degli automobilisti veneti rientra nella prima classe di merito, il 10,3% dalla quattordicesima in poi, mentre le classi intermedie si spartiscono numeri tra il 2 e il 5%.

L’anzianità media delle auto assicurate in regione a luglio 2021 è di circa 10 anni e mezzo, di poco inferiore alla media nazionale. Superiore il valore medio, pari a 9.482 euro contro gli 8.716 del dato italiano.