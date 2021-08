Accordo Regione-comuni per la gestione dei rifiuti sul Canalbianco

Una navigazione più pulita e rispettosa dell’ambiente lungo il Canalbianco. L’accordo tra la Regione e 50 comuni del territorio garantirà una raccolta smaltimento più efficace dei rifiuti lungo il canale che attraversa a sud le province di Verona e Rovigo, sfociando nell’Adriatico.

«È stato un percorso lungo e articolato quello che ha portato all’approvazione di questo accordo, considerando il coinvolgimento di ben 50 comuni del Veronese e del Rodigino. Un iter fatto di numerosi sopralluoghi e incontri, che hanno finalmente condotto ad una soluzione condivisa e pianificata, in cui ognuno farà la propria parte per evitare il ripetersi di questo fenomeno di degrado ambientale».

Così la vicepresidente della Regione, delegata alle infrastrutture e ai trasporti, Elisa De Berti, commenta l’approvazione della convenzione per la raccolta e smaltimento dei rifiuti galleggianti che si accumulano lungo il Canalbianco. Il problema interessa, in particolare, le conche di navigazione di Torretta a Legnago (VR) e di Baricetta ad Adria (RO).

A sottoscrivere l’accordo sono state la Regione del Veneto, l’Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, Infrastrutture Venete e 50 comuni, di cui 31 in provincia di Verona e 19 in provincia di Rovigo.

«Mi sento di ringraziare i sindaci per aver dimostrato sensibilità nei confronti di questa situazione che dal 2019 ha assunto particolare evidenza», ha aggiunto De Berti, sottolineando il contributo del Consorzio di Bonifica Veronese e il Consorzio di Bonifica Adige-Po. «Senza la loro disponibilità non saremmo riusciti a mettere nero su bianco questo documento».

Lo schema di convenzione disciplina le competenze degli enti sottoscrittori e prevede la ripartizione millesimale delle spese di smaltimento dei rifiuti tra i comuni. Nel dettaglio, Infrastrutture Venete sosterrà i costi di raccolta e deposito dei rifiuti a bordo canale attingendo dai fondi annualmente già stanziati dalla Regione per la manutenzione. I comuni firmatari, ognuno per la propria quota, provvederanno ai costi di trasporto e conferimento in discarica del materiale. Ciò per un massimo di due raccolte all’anno, in ciascuna delle conche.

«La sgradevole problematica dell’accumulo di plastiche e inquinanti agli sbarramenti lungo il Canalbianco sembra aver trovato finalmente una soluzione virtuosa, sulla base di un accordo concertato tra le parti. Ovvio – chiosa De Berti – è indispensabile la collaborazione e il senso civico dei cittadini».