Regione, costituita la fondazione «Venezia Capitale della Sostenibilità»

Alle ore 12.15 di domenica 11 luglio 2021, nella Prefettura di Venezia Ca’ Corner – San Marco, 2661, si terrà la presentazione della costituenda Fondazione «Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità», presenti le istituzioni pubbliche e private fondatrici.

«Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità» è un piano di interventi funzionali allo sviluppo sostenibile del territorio, con fulcro la città capoluogo. L’iniziativa vede al fianco della Regione il Comune di Venezia, l’Università di Ca’ Foscari, lo IUAV, il Conservatorio Benedetto Marcello, l’Accademia di Belle Arti, la Fondazione Cini, Confindustria Veneto e alcune realtà industriali tra le quali Generali , SNAM e BCG.

I protagonisti del progetto si impegnano a sviluppare un’azione condivisa e integrata con ricadute ed impatti positivi per tutta la regione in termini di sviluppo sostenibile, crescita occupazionale, miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della popolazione, transizione industriale ed energetica. Per la realizzazione del programma si stima in via preliminare un importo dai 2,5 ai 4 miliardi di euro (fondi e finanziamenti sia pubblici sia privati).

Gli obiettivi

Le principali linee di intervento della Fondazione sono:

• Transizione energetica e sostenibilità ambientale che comprendono interventi come la creazione di un Polo dell’Idrogeno, la decarbonizzazione e la circolarità, la promozione di VeniSIA (Venice enterpreneurial international Sustainability Innovation Accelerator) quale centro di innovazione e accelerazione sui temi della sostenibilità, la promozione di Venezia quale sede di Fondazioni e Centri di Ricerca sulla sostenibilità, il potenziamento della formazione accademica e post universitaria sulla sostenibilità, la manutenzione e la difesa della laguna, nonché la candidatura della città ad ospitare un evento annuale sul tema della sostenibilità.

• Education: rilancio offerta formativa, servizi e residenzialità per studenti, per fare di Venezia una città Campus di livello Internazionale.

• Evoluzione verso un modello turistico sostenibile con massimo utilizzo del digitale nella gestione dei flussi e de i servizi offerti.

• Piano per il commercio e il contrasto attività illegali.

• Piano di residenzialità dedicata, fiscalità agevolata e servizi per lavoratori, studenti e residenti nella Città Storica.