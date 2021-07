Regione, al via la soppressione di cinquanta passaggi a livello: ecco quali

La Regione Veneto continua a dar seguito al protocollo d’intesa sottoscritto nel 2018 con Rete Ferroviaria Italiana spa (RFI), per la soppressione di 50 passaggi a livello sul territorio regionale. Con il provvedimento approvato recentemente dalla Giunta regionale, su proposta della Vicepresidente e Assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti, Elisa De Berti, è stato disposto lo sviluppo delle progettazioni definitive ed esecutive, che porteranno alla chiusura dei primi 15 passaggi a livello entro il 2023 (su 5 sono in corso le ultime verifiche).

Le linee ferroviarie interessate

Le linee ferroviarie interessate sono: Verona – Rovigo, Rovigo – Chioggia, Mantova – Monselice (tratto veneto), Verona – Modena (tratto veneto), Vicenza – Schio, Vicenza -Treviso, Treviso – Calalzo, Treviso – Portogruaro e Bassano – Padova. Nello specifico, su 10 passaggi a livello si sta proseguendo l’attività progettuale. I Comuni interessati sono:

– Comune di Villa Bartolomea, linea ferroviaria Verona-Rovigo (soppressione dei P.L. ai km 60+974, via Ferranti, e km 63+170, via Gagliarda).

– Comune di Castagnaro, linea ferroviaria Verona-Rovigo (soppressione del P.L. al km 65+982, via Bongenti).

– Comune di Badia Polesine, linea ferroviaria Verona-Rovigo (soppressione dei P.L. ai km 74+792, via Masetti Bassi, e km 76+090, via Cavallo).

– Comune di Montagnana, linea ferroviaria Mantova-Monselice (soppressione dei P.L. ai km 144+595, via Molinello, e km 145+280, laterale di via Monastero).

– Comune di Thiene, linea ferroviaria Vicenza-Schio (soppressione del P.L. al km 23+215, via Vianelle di Sotto).

– Comune di Villafranca di Verona e Mozzecane, linea ferroviaria Verona-Modena, (soppressione dei P.L. ai km 80+572, via Duca degli Abruzzi e km 86+294, via Fornaci).

Mentre in altri 5 si procederà non appena saranno ultimate le opportune verifiche con gli enti comunali interessati: Comune di Isola della Scala, lungo la linea ferroviaria Verona-Rovigo (soppressione dei P.L. ai km 28+213, via Toccolo, e km 29+364, via Rosario) e Comune di Borgo Veneto, lungo la linea ferroviaria Mantova-Monselice (soppressione dei P.L. ai km 153+638, via Fontana II Tronco, km 155+473, via Alessandro Volta e km 156+112, via Luppia).

Infine, oltre alla soppressione dei 15 P.L sopracitati, si prevede di avviare una nuova programmazione per sopprimere, presso il Comune di Lendinara, altri 3 passaggi a livello che interessano la linea ferroviaria Verona-Rovigo (soppressione dei P.L. al km 77+365 via Frasche e al km 78+201 via Sabbioni e soppressione dei P.L. al km 80+249 via Ronchi).

De Berti: «Progetti che rendono più sicuri i trasporti regionali»

«Il COVID-19 non ha fermato o rallentato l’impegno e il lavoro della Regione Veneto per garantire, in tempi certi, la realizzazione di quanto progettato a favore di un migliore efficientamento del trasporto su ferro nel nostro territorio. – dichiara la Vicepresidente e Assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti Elisa De Berti – Un risultato atteso dai cittadini e reso possibile grazie ad un importante e costante lavoro di squadra con RFI e gli enti interessati».

«Laddove la viabilità locale verrà interrotta con l’eliminazione dei passaggi a livello –conclude De Berti – saranno previsti interventi di viabilità di collegamento o di ricucitura di assi stradali esistenti, evitando in questa fase di realizzare opere di attraversamento delle linee ferroviarie, come sottopassi o sovrappassi, che saranno previsti in successive programmazioni».