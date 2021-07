Lavoro, azienda di trasporti cerca con urgenza 100 autisti tra Veneto e Friuli

Lavoro, l’agenzia E-work ricerca urgentemente 100 autisti in Veneto e Friuli per importante azienda di trasporto merci in forte crescita nel settore della GDO. Il gruppo italiano specializzato nella consulenza, somministrazione di lavoro e gestione di soluzioni HR per grandi aziende e multinazionali, è alla ricerca, per conto di Trasporti Romagna di 100 autisti in Veneto e Friuli.

L’offerta di lavoro

Nel dettaglio le posizioni ricercate andranno ad inserirsi nell’organico delle sedi di Verona, Dueville (VI), San Pietro in Gù (PD), Bussolengo (VR), Belfiore (VR), Villotta (PN). Ai candidati viene offerto inserimento diretto in azienda con contratto a tempo indeterminato e una retribuzione commisurata all’effettiva esperienza.

Risultano fondamentali ai fini della selezione, il possesso di patente C+E e CQC e contestuale capacità di utilizzo della sponda idraulica per il carico e scarico da terra. Sarà inoltre considerato titolo preferenziale una precedente esperienza nel settore del trasporto di prodotti alimentari dato che l’azienda impiegherà nel settore della GDO del Triveneto.

Per inviare le candidature scrivere a welcome.executivebranch@e-workspa.it