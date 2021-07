Caorle, tragico incidente sul lavoro: morto giovane operaio agricolo di 28 anni

Giornata di lutto all’agenzia regionale Veneto Agricoltura a due giorni dal tragico incidente costato la vita a Simone Pacchiega, giovane operaio di 28 anni dell’Azienda pilota e dimostrativa dell’Agenzia regionale, «ValleVecchia» deceduto il 26 luglio in un incidente mortale sul lavoro a Caorle in zona Dossetto (Venezia). Simone è finito sotto il trattore finito in un canale di scolo dopo essersi ribaltato e non è più riuscito a emergere.

Oggi mercoledì 28 luglio, in tutte le sedi di Veneto Agricoltura, si terrà in commemorazione di Pacchiega un momento formativo e di riflessione sui contenuti, obbligatori, della sicurezza nei luoghi di lavoro. «Lavorare in agricoltura comporta dei rischi, infatti il settore si colloca al secondo posto nella triste classifica, dopo l’edilizia, degli incidenti sul lavoro. Ma mai nella storia di Veneto Agricoltura era accaduto un evento tanto grave» le parole del direttore dell’ente, Nicola Dell’Acqua.

Il cordoglio della Regione, Caner: «Vicini alla famiglia»

«Sono vicino alla famiglia di Simone Pacchiega, il giovane operaio deceduto ieri in un incidente mortale sul lavoro a Caorle, in provincia di Venezia. Una giovane vita spezzata che lascia in tutti noi una profonda tristezza». Così l’assessore all’agricoltura della Regione del Veneto, Federico Caner, commenta la notizia della scomparsa del giovane operaio dell’Azienda pilota e dimostrativa

dell’Agenzia regionale, «ValleVecchia».

«Veneto Agricoltura, che rappresenta da sempre un faro per gli imprenditori agricoli che operano nel nostro territorio, promuove da sempre la cultura della sicurezza sul lavoro e, oggi, ha deciso di rimarcare questo impegno tenendo le bandiere a mezz’asta, in segno di lutto – continua Caner -. Domani, accanto alla commemorazione di Pacchiega, offrirà un ulteriore momento di riflessione sulla questione della sicurezza nei luoghi di lavoro per far sì che, eventi tragici come quello di ieri, non accadano più».