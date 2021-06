Vacanze, voglia d'Italia: Veneto terza regione per prenotazioni

Boom di vacanzieri sulle coste italiane: prenotazioni per luglio al +30% rispetto al 2019, con il Veneto terza regione italiana per presenze preventivate. Grazie alla campagna vaccinale, infatti, che procede spedita e alle rigide misure di contenimento dei mesi scorsi, l’Italia sta lentamente tornando alla normalità e di conseguenza sono in tanti a voler evadere e concedersi un po’ di libertà, scegliendo di partire già nel mese di luglio.

È quello che si evince anche dall’incredibile aumento di ricerche e di prenotazioni di parcheggi per le vacanze che ha registrato rispetto al mese di giugno «Parclick» importante azienda nella prenotazione di parcheggi online.

Vacanze italiane, i dati

Ora che gli italiani sembrano finalmente più incoraggiati a partire, le destinazioni nazionali sono le più gettonate, molto di più di quelle internazionali, con otto su dieci che preferiscono rimanere in Italia e solo due che scelgono l’estero. In generale, c’è una tendenza durante il mese di luglio a viaggiare in auto; il 73% sceglierà questo mezzo di trasporto rispetto ad altri per spostarsi lungo distanze relativamente brevi, prediligendo gli hotel per l’alloggio (62%) rispetto alle case di famiglia o agli appartamenti. Le destinazioni balneari (64%) sono la scelta prediletta rispetto alle città (20%) e alla montagna (16%).

L’Emilia-Romagna è stata la regione più ricercata su Parclick seguita nella top ten da Toscana, Veneto, Campania, Puglia, Lazio, Trentino-Alto Adige, Lombardia, Sicilia e Liguria. Le regioni italiane più ricercate per le vacanze di luglio:

1. Emilia-Romagna 2. Toscana 3. Veneto 4. Campania 5. Puglia 6. Lazio 7. Sicilia 8. Lombardia 9. Trentino-Alto Adige

10. Liguria 11. Marche 12. Sardegna 13. Piemonte 14. Calabria 15. Abruzzo 16. Umbria 17. Friuli-Venezia Giulia 18. Basilicata 19. Valle d’Aosta 20. Molise

Niccolò Mariotti, Direttore Commerciale di Parclick Italia ha commentato: «Sembra che gli italiani siano sempre più impazienti di rilassarsi e godersi qualche giorno di vacanza. L’auto è la scelta preferita come mezzo di trasporto per coloro che vogliono raggiungere le principali destinazioni di vacanza nel nostro paese, soprattutto quelle di mare. Noi di Parclick crediamo fermamente nella ripresa del turismo per questa estate e incoraggiamo tutti gli italiani a godersi questa meritata vacanza dopo la forza dimostrata durante gli ultimi mesi della pandemia».

