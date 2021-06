Un team di esperti per affiancare la Regione: presentato il comitato di Veneto Sviluppo

Ripartenza post Covid, presentato il comitato di Veneto Sviluppo che affiancherà la Regione Veneto nella rinascita e nella ripresa economica dopo la pandemia. «Il rilancio economico e i fondi del Recovery Plan che arriveranno richiedono azioni di supporto forti e coordinate – spiegano dalla Regione Veneto – Per questo la Regione e la sua Finanziaria, Veneto Sviluppo Spa, hanno programmato una serie di azioni concrete su diverse linee strategiche, economiche e sociali».

L’Advisory Board è composto da professori universitari ed esperti di formazione giuridica, economica, di politica economica e industriale con conoscenza della realtà veneta. La squadra è composta dal professor Paolo Villoresi (presidente), Ordinario di Fisica sperimentale all’Università di Padova, da Elisa Barbieri, professoressa associata di Economia Applicata all’Università di Venezia, dal professor David Bolzonella, Ordinario per il settore scientifico-disciplinare Impianti Chimici all’Università di Verona e il professor Stefano Debei, Ordinario in Misure Meccaniche, Termiche e Collaudi all’Università di Padova.

Inoltre, il gruppo è composto anche dal professor Vito Di Noto, Ordinario di Elettrochimica per l’Energia e Chimica dello Stato Solido all’Università di Padova, da Francesca Gambarotto, professoressa associata di Economia applicata all’Università di Padova, dal professor Andrea Giovanardi, Ordinario di Diritto tributario all’Università di Trento, e dal professor Paolo Gubitta, Ordinario di Organizzazione aziendale e family business all’Università di Padova. Presenti nella squadra di esperti anche il professor Giorgio Palù, già Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università di Padova e preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia, il professor Alessandro Sperduti, Ordinario di Matematica pura e applicata all’Università di Padova, e il professor Dario Stevanato, Ordinario di Diritto Tributario all’Università di Trieste.

I profili dei componenti dell’Advisory Board

Prof. Paolo Villoresi

Professore Ordinario di Fisica Sperimentale presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Padova, è il fondatore e coordinatore del gruppo di ricerca QuantumFuture, rivolto alla ricerca di frontiera nelle comunicazioni quantistiche, nei protocolli di informazione quantistica e nelle telecomunicazioni sicure. Membro dell’ Istituto di Fotonica e Nanotecnologie del Consiglio Nazionale delle Ricerche fin dalla fondazione e dell’Istituto Nazioninale per la Fiscia Nucleare, è autore di numerose pubblicazioni nei settori della comunicazione e informazione quantistica, ottica quantistica, l’interazione laser-materia e atomica e fisica del plasma. È coordinatore di progetti nazionali ed internazionali di ricerca in settori strategici quali la comunicazione quantistica e le applicazioni dei laser in medicina e nell’industria.

Prof.ssa Elisa Barbieri

Professoressa Associata di Economia Applicata presso l’ Università Ca’ Foscari Venezia, ha conseguito con

menzione un Master of Science in Development Economics presso l’Università di Manchester (UK) e dal 2013 è

membro del Comitato Direttivo del Centro Interuniversitario di Economia Applicata alle Politiche per l’Industria,

lo Sviluppo Locale e l’Internazionalizzazione (Università di Ferrara, Firenze, Politecnica delle Marche, Napoli

“l’Orientale”, Venezia Ca Foscari e Udine).

Prof. David Bolzonella

Professore Ordinario per il settore scinetifico-disciplinare Impianti Chimici presso l’Università di Verona, è

membro del Collegio dei Docenti del Dottorato in Biotecnologie Molecolari Industriali e Ambientali e vanta

esperienza specifica nelle tematiche attinenti: digestione anerobica con produzione di biogas da rifiuti/residui di

origine civile/industriale/agricola; produzione di chemicals da scarti/rifiuti (bio-based products e nutrienti) secondo

i temi della chimica Verde per la Bioeconomia; trattamento delle acque reflue industriali e civili per la rimozione

biologica di nutrienti e micro-inquinanti.

Prof. Stefano Debei

Professore Ordinario in Misure Meccaniche, Termiche e Collaudi presso l’Università di Padova, attualmente tiene i

corsi di Misure pe lo Spazio e di Robotica Spaziale per la Laurea Magistrale in Ingegneria Aerospaziale. Membro del

gruppo di consulenza del programma di esplorazione di Mars (MEPAG), dal 2015 è direttore del Centro di Ateneo

per gli Studi e le Attività Spaziali "Giuseppe Colombo" – CISAS. È membro del Navigation Innovation and

Support Programme Advisory Committee (NAVAC) dell’ESA.

Prof. Vito Di Noto

Professore Ordinario di Elettrochimica per l’Energia e Chimica dello Stato Solido presso l’Università di Padova,

Italia. È Direttore della Sezione di Chimica per le Tecnologie del Dipartimento di Ingegneria Industriale nonché

fondatore e capogruppo del gruppo di ricerca “Chimica dei materiali per la metamorfosi e l’immagazzinamento

dell’energia – CheMaMSE”. Vanta esperienza specifica nelle tematiche attinenti: celle a combustibile elettrolizzatori

PEM e batterie a flusso redox (RFB); elettroliti polimerici e materiali per elettrodi per batterie secondarie al litio e

magnesio; risposta elettrica di materiali ionici, elettrici e dielettrici mediante spettroscopia elettrica a banda larga

(BES).

Prof.ssa Francesca Gambarotto

Professoressa Associata di Economia Applicata presso l’Università di Padova, svolge attività di insegnamento e ricerca in materia di economia circolare e sviluppo locale, economia regionale e dell’innovazione. Vanta esperienza specifica nelle tematiche attinenti allo sviluppo economico territoriale sostenibile attraverso lo studio dell’economia circolare, dei processi d’innovazione imprenditoriale e innovazione territoriale introdotta dai decisori pubblici nonché nei temi che riguardano le disparità regionali ed i problemi di periferizzazione economica. È stata Presidente del Parco Scientifico e Tecnologico Galileo di Padova dal 2014 al 2020.

Prof. Andrea Giovanardi

Professore Ordinario di Diritto Tributario presso l’Università degli Studi di Trento, Avvocato e Dottore Commercialista, esperto in materia tributaria e federalismo fiscale. Socio fondatore dell’Associazione Europea Studi Tributari (AEST), è stato esperto della Commissione Tecnica Paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale a supporto del gruppo di lavoro “Entrate Regioni ed Enti Locali” ed è stato consulente della Commissione Parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale. È membro della delegazione trattante incaricata dalla Regione Veneto di seguire il negoziato con il Governo per l’ottenimento dell’autonomia differenziata.

Prof. Paolo Gubitta

Professore Ordinario di Organizzazione Aziendale e Family Business presso l’Università di Padova, è direttore scientifico dell’Osservatorio Professioni Digitali dell’Università di Padova e del CEFab (Centro sull’Imprenditorialità e le Aziende Familiari) di CUOA Business School. Responsabile dell’Osservatorio “Capitale Umano, Organizzazione e Lavoro” di Fondazione NordEst, coordina il gruppo “Lavoro Sostenibile” di ASVESS (Associazione Veneta per lo Sviluppo Sostenibile). È esperto di imprenditorialità e imprese familiari, organizzazione delle imprese innovative e degli studi professionali, trasformazioni del lavoro e vanta esperienza specifica nelle tematiche attinenti ai lavori ibridi ed all’organizzazione del lavoro nel digital manufacturing.

Prof. Giorgio Palù

Già Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia presso l’Università di Padova e Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia del medesimo ateneo, ha ricoperto numerosi e prestigiosi incarichi a livello nazionale ed internazionale e vanta esperienza specifica in materia di: mcrobiologia e virologia clinica, molecolare e applicata (biotecnologie); chemioterapia antimicrobica e antitumorale; oncologia medica e sperimentale; sviluppo di terapie cellulari e molecolari nonché disegno di vettori per il trasferimento genico, vaccinologia e terapia genica in ambito oncologico, infettivologico e in patologie genetiche. Attualmente riveste l’incarico di Presidente dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA).

Prof. Alessandro Sperduti

Professore Ordinario presso il Dipartimento di Matematica pura e applicata dell’Università di Padova, vanta esperienza specifica nelle tematiche riguardanti Reti Neurali e Metodi Kernel, con particolare attenzione a dati strutturati. Membro di numerosi comitati di programma di conferenze sui temi dell’Intelligenza Artificiale, è membro dell’editorial board di riviste scientifiche in tale ambito come ad esempio la IEEE Transactions on Neural Networks.

Prof. Dario Stevanato

Professore Ordinario di Diritto Tributario presso l’Università di Trieste, ha svolto incarichi in commissioni ministeriali per per la redazione di progetti normativi ed ha partecipato in qualità di esperto a numerose commissioni consultive in materia tributaria. Vanta specifica esperienza sui temi relativi alla fiscalità regionale ed alle sue evoluzioni, ai vincoli comunitari ed alla fiscalità di vantaggio, con particolare riguardo alla posizione delle Regioni a Statuto Speciale.

LAVORI GRATIS IN CASA

Molte famiglie soffrono le difficoltà dovute al contagio, che è tornato a farsi sentire fortemente in questi giorni. Sul fronte sgravi, vi diamo due buone notizie:

LEGGI: IL FUTURO NELLE MANI DELLE NANOTECNOLOGIE