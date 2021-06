Venezia, Benno Albrecht eletto nuovo rettore dello Iuav

Benno Albrecht, 64 anni, è il nuovo rettore dello Iuav, l’Istituto universitario di Architettura di Venezia: prenderà il posto di Alberto Ferlenga. Si tratta del dodicesimo a ricoprire la carica in 95 anni di storia dell’Ateneo e si insedierà a partire dall’inizio del prossimo anno accademico il 1° ottobre 2021.

Nato a Caracas, in Venezuela, da famiglia triestina, Albrecht è professore ordinario di Composizione architettonica e urbana e si è laureato proprio allo Iuav quando era docente l’architetto Vittorio De Feo. Negli anni ha poi lavorato insieme a Vittorio Gregotti e Leonardo Benevolo. È stato eletto con 107 voti favorevoli, su 102 necessari, con 87 preferenze del corpo docente e ricercatore, 13 voti degli studenti e 7 voti equivalenti del personale tecnico amministrativo.

Le elezioni si sono svolte tramite piattaforma online registrando una forte partecipazione da parte della comunità dell’Ateneo. Hanno espresso il loro voto 149 docenti (su 150 tra ordinari, associati e ricercatori, con una percentuale del 99,3%), 19 su 20 dei rappresentanti del Senato degli studenti e 189 tecnici amministrativi (con una percentuale del 78.09%, equivalenti a 35 voti.

Albrecht nuovo rettore dello Iuav, Zaia: «Sua esperienza valore aggiunto per l’ateneo»

«Un docente attento ai temi della sostenibilità, quando essi ancora non erano diventati di attualità. A lui si deve la fondazione del corso di laurea magistrale di architettura per la sostenibilità, primo in Italia e tra i primi in Europa. La sua elezione a rettore dell’Istituto Universitario di Architettura di Venezia rappresenta il riconoscimento ad un percorso accademico originale e aperto all’innovazione. La sua esperienza, sia nazionale che internazionale, è un valore aggiunto che sicuramente porterà prestigio e slancio verso il futuro allo IUAV».

Così il presidente della Regione Veneto Luca Zaia commenta l’elezione di Benno Albrecht. «Insieme a Ca’ Foscari – aggiunge il governatore – l’Ateneo di Architettura rappresenta un’eccellenza dell’offerta didattica di Venezia e dell’intero Veneto. Al professore Albrecht va il mio sincero augurio di buon lavoro».

Foto proveniente dal profilo Twitter dello Iuav

