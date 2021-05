Nasce a Castelfranco Veneto il primo appartamento con domotica assistita

Nasce in Veneto la prima casa con domotica assistita progettata per persone fragili e con disabilità. L’Assessore regionale allo Sviluppo Economico, Roberto Marcato, ha partecipato oggi assieme al Ministro per le Disabilità, Erika Stefani, all’inaugurazione del primo appartamento realizzato a Castelfranco Veneto (TV) con domotica assistita. Presenti all’appuntamento anche il sindaco di Castelfranco Veneto, Stefano Marcon, il Direttore Scientifico del Progetto Domho, Luciano Gamberini, il Presidente della Rete Luce In Veneto, Alberto Sozza, la Direttrice Centro Atlantis, Raffaella Munaretto e il proprietario dell’appartamento, Daniele De Nadai

Nello specifico il progetto denominato «Sistema Domotico Iot Integrato ad Elevata Sicurezza Informatica per Smart Building (Iot)» è stato realizzato con il cofinanziamento del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR 2014-2020, Asse 1 Azione 1.1.4), con il supporto di tre Università e oltre venti aziende come progetto delle Reti Innovative Regionali ‘Venetian Smart Lighting’ e ‘ICT for Smart and Sustainable Living’.

Casa domotica made in Veneto, Marcato: «Risultato frutto del lavoro di squadra»

«Il progetto Domho Bass è il frutto di un nuovo modello di sviluppo nato grazie alle Reti Innovative Regionali – ha dichiarato l’Assessore regionale – Un’intuizione pensata, voluta e sostenuta economicamente dall’assessorato allo Sviluppo Economico della Regione del Veneto, che ha l’obbiettivo di mettere in relazione il mondo delle imprese con quello della ricerca e dell’innovazione delle nostre università. Da questo binomio è nato questo esempio vincente di business, dove le aziende assieme alle Università del Veneto sviluppano progetti simili a quello della Domho Bass».

«Il modello delle Reti Innovative Regionali nasce nel 2017 e lo stesso Magnifico Rettore ha definito l’idea una rivoluzione copernicana, in occasione della presentazione del progetto nell’Aula Magna del Bo di Padova – ha continuato Marcato – Questo per rendere la potenza di questo nuovo modello di sviluppo frutto del gioco di squadra. Ad oggi la Regione del Veneto ha destinato 58 milioni di euro per favorire lo sviluppo delle Reti Innovative che riguardano nello specifico lo Smart Agrifood, lo Smart Manufacturing, il Sustainable Living, le Creative Industrie. I quattro ambiti di specializzazione individuati, che caratterizzano l’economia veneta in chiave di attuazione di una Strategia regionale di Specializzazione Intelligente in grado di

assolvere agli obiettivi di Europa 2020».

«Migliorare la fruibilità dei luoghi, abbattere le barriere architettoniche e favorire soluzioni per vivere in modo indipendente: questo è quello che si coglie entrando in Domho Bass, la prima abitazione a tecnologia domotica assistita pensata per la coabitazione e la vita indipendente di persone con gravi disabilità – ha concluso l’Assessore allo Sviluppo Economico – Il progetto è frutto della sinergia di due reti innovative di impresa regionali ed è la testimonianza concreta di come la tecnologia

insieme alla ricerca possano migliorare la qualità della vita delle persone più fragili».

