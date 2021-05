Innovazione e sicurezza nei cantieri: a Treviso l’Academy per formare i lavoratori di domani

Una vera e propria Accademia in cui formare gruisti e carrellisti con nuove tecnologie all’avanguardia dedicate alla pratica. Nella sede di Treviso della Niederstätter Academy si guarda già al futuro, puntando su innovazione e industria 4.0. L’azienda altoatesina, leader del Nordest nel mercato dei macchinari edili e da costruzione, ha da sempre un occhio di riguardo nei confronti della formazione dei operatori del settore edile, e lo dimostra di nuovo offrendo insieme ai vari partner tra cui il Centro Edilizia Treviso, Confartigianato Marca Trevigiana Formazione, CNA Treviso, Artigianato Trevigiano e UNIS&F un programma completo di corsi per gruisti e carrellisti, operatori di macchine movimento terra, PLE e gru mobili. Lo svolgimento pianificato delle lezioni è garantito dall’azienda insieme ai partner anche in questo periodo delicato, che intende calendarizzare in anticipo tutte le attività di cantiere, corsi di specializzazione compresi.

Caratteristica che contraddistingue la Niederstätter Academy è infatti l’equipaggiamento tecnico unico che verrà utilizzato durante i corsi, gru e macchine d’ultima generazione, progettate con le più recenti tecnologie e costruite con materiali resistenti e all‘avanguardia, e pensate per i gruisti del domani. Gli operatori di carrelli elevatori e di macchine movimento terra riceveranno, ad esempio, la formazione pratica manovrando gli ultimi modelli delle famose marche costruttrici Manitou, Kramer e Wacker Neuson. Tutto questo, associato al know-how esperienziale in ambito di industria 4.0 degli istruttori, permetterà lo svolgimento di un’esperienza proficua per tutti gli studenti.

«Cerchiamo da sempre di mettere il nostro know-how a disposizione dei player del settore edile e delle costruzioni – spiega Daniela Niederstätter, membro del consiglio aziendale -. Siamo fortemente convinti che la formazione nel nostro campo sia fondamentale per rimanere al passo coi tempi, e noi ci proviamo ogni giorno offrendo corsi specializzati».

Nuove collaborazioni

Alcuni corsi di formazione e aggiornamento edile nella zona del trevigiano e dintorni verranno organizzati prossimamente in collaborazione con il Centro Edilizia Treviso (CET). Le lezioni teoriche dei corsi vengono realizzate presso il Centro mentre la parte pratica sarà realizzata alla filiale di Niederstätter SpA a Povigliano. L’azienda ha recentemente stipulato una convenzione anche con CNA Treviso che permetterà uno sconto specifico del 15% sul noleggio dei macchinari per i loro membri.

Inoltre, Daniela Niederstätter sarà ospite del prossimo “Infotalk Treviso” che si terrà per la prima volta online organizzato in collaborazione con CET venerdì 14 maggio alle ore 17, per parlare di agevolazioni fiscali fino a 60% per investimenti nell’ambito dell’Industria 4.0.

Il progetto UniZEB a Padova

Niederstätter è diventata inoltre sponsor del progetto UniZEB promosso dall’Università di Padova in collaborazione con la Scuola Edile Padova. Il progetto è volto alla realizzazione di un edificio a zero consumo energetico, con una struttura in legno prototipo all’avanguardia in cui ricercatori e aziende potranno testare le soluzioni tecnologiche più innovative nel settore edilizia.

Niederstätter parteciperà al progetto fornendo al cantiere una gru a torre Liebherr L1 fino al primo ottobre 2021. Nel progetto sono coinvolti allievi di tecnica edile della Scuola Edile Padova e studenti di ingegneria della Università Padova.