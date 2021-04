Lavoro e istruzione al centro del nuovo incontro online promosso da Ucid Padova

Venerdì 16 aprile alle ore 18 si terrà online un nuovo incontro promosso da Ucid Padova, con al centro del dibattito l’istruzione e il lavoro. Prosegue, quindi, il ciclo di incontri proposti dalla sezione Ucid patavina in programma per l’Anno Sociale 2021, dal titolo «Istruzione quale leva per lo sviluppo e la democrazia».

Un tema importante e delicato che in questo anno di pandemia si trova al centro di gravi problematiche, cariche di conseguenze per le generazioni di futuri lavoratori. Un tema su cui i Soci UCID desiderano riflettere anche grazie alla presenza di illustri Ospiti, partendo dal presupposto che istruzione e lavoro sono due facce della stessa medaglia.

Il dettaglio del nuovo appuntamento promosso da Ucid Padova

I tre relatori invitati – Roberta Callegaro, Direttore Scuola Professionale Pd e Progetti Speciali Enaip Veneto; Federico De Stefani, Presidente e A.D. Sit spa; Christian Ferrari, Segretario Generale Cgil Veneto – nel prossimo incontro che si terrà venerdì 16 aprile dalle ore 18 in diretta streaming sul canale Youtube Ucid Padova, porteranno il loro contributo sull’evoluzione dei percorsi formativi, sulle necessità dell’impresa in termini di competenze e profili professionali, sul ruolo del sindacato alla luce dei nuovi paradigmi imposti dalla quarta rivoluzione industriale e dalle condizioni post pandemiche per identificare sinergie e tratti di collaborazione trasversali.

«L’obiettivo è quello di indagare su come stanno evolvendo le esigenze dell’impresa in termini di competenze e profili professionali – anticipa Massimo D’Onofrio, Presidente Ucid Padova –, se e come si adeguano i programmi formativi, il ruolo del sindacato, alla luce dei nuovi paradigmi imposti dalla quarta rivoluzione industriale e dalle condizioni post pandemiche. Ancorché oggi non siamo in condizione di disegnare una buona parte dei nuovi lavori di cui ci sarà bisogno in un prossimo domani, avendo coscienza della ineludibilità dei cambiamenti in corso, dovremmo fare qualcosa per predisporre una risposta coordinata, a dispetto di una burocrazia che fa buona guardia a difesa di equilibri ormai superati».

