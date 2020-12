Commesso addio: Würth apre in Veneto il primo negozio automatizzato in Italia

Il primo negozio automatizzato in Italia apre in Veneto, ed è di Würth. Il Würth Automatic Store è operativo nella sede di Cubi Srl a Sommacampagna (VR) in Via dell’Artigianato 92, punto nevralgico per la ricchezza industriale e artigianale del nord Italia, ed è al servizio delle attività locali per una customer experience sicura e all’insegna del distanziamento sociale. Nato dall’incontro tra le competenze e le tecnologie di Würth, ICAM, Hevolus e lanciato in partnership con Cubi Srl, azienda di impianti tecnologici che opera nel settore elettrico e meccanico, il primo negozio automatizzato in Italia consente ai clienti l’acquisto 24 ore su 24, 365 giorni all’anno di oltre 2.000 referenze e 6.000 prodotti immagazzinati: dalle pinze alla viteria fino ai prodotti per l’edilizia, la falegnameria e l’idraulica.

Primo negozio automatizzato Italia, ecco come funziona

Inoltre offre la possibilità di ritirare gli ordini effettuati tramite la Würth App o su http://www.wuerth.it h24 e 7 giorni su 7 e in totale sicurezza. Il concept è vincitore del premio SMAU 2019 e rivoluziona l’esperienza di acquisto, in quanto rappresenta un importante touch-point che si aggiunge ai numerosi punti di contatto offerti ai clienti Würth, a favore di una customer experience sempre più all’avanguardia. Cuore tecnologico della soluzione è l’innovativo sistema robotizzato, di stoccaggio ed erogazione, progettato e ingegnerizzato da ICAM, costituito da una struttura di scaffalature componibili, all’interno della quale vengono impilati i vassoi, e da un sistema automatizzato di presa-rilascio. Nel momento dell’acquisto, il sistema robotico automatico elabora l’ordine, identifica e preleva il vassoio contenente il prodotto da erogare e lo posiziona nel punto In-Out, il tutto in totale sicurezza e distanziamento fisico. Per maggiori informazioni https://www.wuerth.it/negozi/automatic-store/

Lo store è posizionato accanto allo stabilimento di Cubi Srl a Sommacampagna, l’ingresso è all’interno di un’area, ma libera ed accessibile a qualsiasi ora e dotata di parcheggio. Lo spazio esterno, infatti, è stato progettato e studiato ad hoc per garantire il facile accesso ai clienti ed è particolarmente curato: l’azienda ha investito anche in aiuole e siepi decorate da fiori e sassi provenienti dalle cave di marmo di Verona per rendere l’ambiente unico e caratteristico.