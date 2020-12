Unipd, incontro online con docenti e divulgatori per analizzare l'argomento Covid

Unipd ha organizzato un incontro online per fare chiarezza sulle principali tematiche riguardanti il Covid. Martedì 22 dicembre alle ore 16.30 il Dipartimento di Scienze Statistiche dell’Università di Padova, infatti, ha programmato una conversazione aperta con docenti e divulgatori in diretta a questo link, per riflettere su alcuni temi che il virus ha portato alla ribalta e che riguardano tutti da vicino.

Unipd, incontro online sul Covid: tematiche e relatori

Accessibilità e qualità dei dati, trasparenza, gestione dell’incertezza, semplicità come antidoto al ‘rumore’, importanza di diffondere la data literacy, o alfabetizzazione sui dati, tra i cittadini. Sono alcune delle parole chiave che guideranno questa riflessione a più voci che parte dai dati ma allarga lo sguardo ben oltre.

A dialogare, moderati da Telmo Pievani (Università di Padova), saranno Francesca Bassi, Gianpiero Dalla Zuanna e Paolo Girardi (Università di Padova), Gianfranco Lovison (Università di Palermo) e Antonietta Mira (Università dell’Insubria e Università della Svizzera italiana). In chiusura, Corrado Crocetta presenterà la petizione su questi temi lanciata dalla SIS-Società Statistica Italiana.

«Come Dipartimento crediamo molto nell’importanza di aprirci alla cittadinanza sia raccontando le nostre ricerche sia condividendo un punto di vista ‘quantitativo’, per provare a comprendere meglio il mondo in cui viviamo» commenta la direttrice Giovanna Boccuzzo.

«La pandemia di COVID-19 ha invaso la vita di tutti con un’esplosione di dati e di informazioni, non sempre corrette o mediate da chi ha le competenze adatte per analizzarle e comunicarle. Per questo, da mesi, continuiamo a creare occasioni di dialogo e divulgazione statistica: per cercare di offrire a tutti, anche ai non esperti, bussole affidabili e accessibili per orientarsi»

