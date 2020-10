Il pollo parla Veneto: 4 su 10 in Italia sono prodotti in Regione

Se la gallina è per antonomasia padovana, il pollo è Veneto, soprattutto veronese: è al primo posto nel comparto avicolo nazionale, con il 14% degli allevamenti e il 41% della produzione nelle penisola. In totale 1,3 milioni di tonnellate (2019), capace di garantire l’autoapprovvigionamento della penisola senza dover ricorrere alle importazioni.

E il 2 ottobre si celebra il Pollo arrosto day, in onore della carne più consumata dagli italiani. È la quarta edizione della giornata nazionale dedicata al pollo arrosto, promossa da Unitalia, l’associazione che riunisce le aziende avicole d’Italia. Il pollo si conferma la carne preferita dagli italiani. Si stima che il 35% del consumo di carne dei concittadini sia di pollo, seguito dal bovino (33%) e dal maiale (20%), secondo i dati Coldiretti. È un trend confermato anche dal rapporto Ismea, l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare. I consumi di pollo sono cresciuti del 12% nei primi sei mesi del 2020, con un picco del 20% nelle prime settimane di marzo, durante il lockdown.

Pollo Veneto, Verona in testa per la produzione

La regione che più rifornisce le tavole degli italiani come detto è il Veneto, dove Verona incide per il 50% della produzione regionale. Seguono Lombardia ed Emilia Romagna. L’Italia da sola è così in grado di garantirsi l’autoapprovvigionamento di carni avicole, soddisfacendo quell’82% di italiani (8 su 10) che, secondo l’indagine di Coldiretti/Ixè, ricerca prodotti made in Italy per il proprio carrello della spesa; una ricerca facilitata dalle informazioni obbligatorie, contenute nell’etichetta, sull’origine del pollo.

Il pollo arrosto è – spiega la Coldiretti – un piatto glocal e interreligioso essendo accettato come carne dalle tre grandi religiose monoteiste mondiali mentre la sua preparazione unisce le tradizioni gastronomiche di ogni angolo del pianeta: dagli Usa al Giappone, dalla Thailandia all’India, passando per Sudamerica, Portogallo e Francia, da solo o abbinato a patate, verdure o riso. Il pollo è il piatto “trasversale” per eccellenza che appassiona anche attori e personaggi dello spettacolo: da Cameron Diaz a Lady Gaga, da Gwyneth Paltrow ad Arnold Schwarzenegger, da Elisabetta Canalis allo chef e star della tv Alessandro Borghese. Una passione – conclude la Coldiretti – che sembra aver contagiato anche i reali d’Inghilterra visto che Meghan Markle avrebbe ricevuto la proposta di matrimonio dal principe Harry durante una cena, mentre era intenta a occuparsi di un succulento pollo arrosto come ha rivelato lei durante un’intervista alla BBC.