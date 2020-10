Offerte lavoro Padova, Tigotà assume 12 persone

Offerte lavoro Padova: nuove aperture, ricerca costante di personale e di immobili per lo sviluppo in Veneto. Tigotà, catena leader in Italia nella vendita di prodotti per la pulizia della casa, la cura della persona e la cosmetica, continua il proprio piano di crescita e lo fa giocando in casa: è stato aperto un punto vendita a Rubano, il 94esimo in Veneto, ed entro la fine del 2020 ne verrano aperti altri due in provincia di Padova.

Offerte lavoro Padova, dodici posti a disposizione

Offerte lavoro Padova: per questo Tigotà sono stati assunti 5 collaboratori, per lo più donne ,con un’età media di 27 anni. Il gruppo padovano conta ormai 4650 dipendenti, di 50 diverse nazionalità, e 630 negozi su tutto il territorio nazionale. In Veneto i collaboratori sono 634. «Siamo particolarmente felici di aver alzato le saracinesche di questo punto vendita. Il nostro gruppo nel 2019 ha visto la media di un’apertura a settimana e ora, dopo il rallentamento imposto dal lockdown, abbiamo ripreso a marciare anche nel 2020» afferma Pericle Ciatto, responsabile marketing di Tigotà. «Continueremo a investire perchè siamo un gruppo dinamico e alla costante ricerca di opportunità».

Offerte lavoro Padova: proprio in un’ottica di sviluppo sul territorio veneto la società sta cercando immobili da poter prendere in affitto per l’apertura di nuove attività. Tutte le informazioni sono reperibili sul sito della Gottardo Spa, società proprietaria del brand. Anche sul fronte del personale il gruppo è alla ricerca di collaboratori. Alla sezione “lavora con noi” sono elencate tutte le opportunità occupazionali in costante aggiornamento, per Padova e provincia ci sono dodici posizioni aperte.

Offerte lavoro Padova: intanto il brand ha lanciato un’iniziativa di responsabilità sociale che coinvolge tutti i collaboratori dell’azienda. Per ogni giornata di collaborazione, durante la quale il personale degli uffici e quello dei negozi lavoreranno insieme fisicamente, Tigotà donerà in beneficenza una somma che sarà girata a favore di associazioni che operano sul territorio. “Chi vuole può partecipare e dare il proprio contributo – precisa Ciatto – Lavorare insieme, fare squadra e soprattutto fare del bene. Questo è lo spirito dell’iniziativa”