Fiere del Veneto, bandiera bianca: eventi solo online

Le fiere del Veneto alzano bandiera bianca: eventi annullati a Verona e Padova. «La decisione presa dal Governo, ancora una volta dall’oggi al domani, di impedire lo svolgimento delle rassegne nazionali e internazionali, dopo aver già fermato quelle regionali, locali, i convegni e i congressi, piomba come un macigno su un settore già molto penalizzato – evidenzia Maurizio Danese, presidente di Veronafiere spa –. È un fatto molto grave, perché il settore ha perso da marzo a settembre il 70% del fatturato ed a questo si aggiungono ora i danni pesanti dovuti alla sospensione immediata mentre molti quartieri, come il nostro, avevano già iniziato gli allestimenti per le manifestazioni che si sarebbero dovute tenere a breve e per le quali erano stati già predisposti anche ingenti investimenti in promozione e comunicazione».

«In questi mesi ci siamo preparati sia per affrontare in assoluta sicurezza tutti gli eventi, tenuto conto che i quartieri offrono già grandi spazi e alti standard, sia per integrare l’evento fisico con quello digitale. Certo, fermare in Italia le attività fisiche significa rallentare ulteriormente le possibilità di ripresa per il nostro settore e per quelli che hanno nelle nostre rassegne un punto di riferimento importante per il loro business. Non ultima, Fieracavalli che era stata progettata in due weekend a novembre e che ha, inoltre, uno specifico calendario di allestimenti, oltre a quello di eventi sportivi di richiamo internazionale», sottolinea Giovanni Mantovani, direttore generale di Veronafiere spa.

«La nostra attività – prosegue Mantovani – diventa digitale al 100% per le iniziative Wine2Wine exhibition, OperaWine, wine2wine business forum e B/Open, in programma dal 21 al 24 novembre, mentre Job&Orienta (25/27 novembre), la mostra convegno dedicata a scuola, formazione e lavoro era stata già programmata solo in modalità online. Il consiglio di amministrazione valuterà a stretto giro come procedere con Verona Mineral Show Geo Business (27/29 novembre) e ArtVerona, in calendario dal 10 al 13 dicembre, che ha già l’adesione di oltre 120 gallerie. Resta invariato invece il calendario estero, che prevede in presenza Wine To Asia a Shenzhen il 20 e 21 novembre e Vinitaly Russia a Mosca e San Pietroburgo in modalità ibrida».

La scelta di Padova

Nuovi format interamente online per eventi già programmati grazie a una innovativa piattaforma e una ridefinizione del calendario espositivo da qui ai prossimi mesi. Sono queste le prime decisioni adottate da Padova Hall alla luce del nuovo Dpcm del Governo, in vigore da lunedì 26 ottobre, che prevede l’immediata sospensione di tutte le manifestazioni fieristiche in presenza. Una rapidità di azione che permette di fornire risposte puntuali ad aziende ed espositori in questa nuova fase così delicata per l’intero settore.

A partire da Green Logistics Intermodal Forum (12-13 novembre) gli eventi, già previsti inizialmente in modalità ibrida fisica e virtuale, vengono trasformati in format totalmente online. Sarà così anche per Flormart Green City Forum, evento dedicato al verde urbano e tecnologico in programma l’1 dicembre. Viene invece annullata e ricalendarizzata al 2021 Tuttinfiera (prevista nelle date 31 ottobre-1 novembre), il salone dedicato al collezionismo, antiquariato e vintage, all’elettronica e ai giochi, che per motivi organizzativi non potrà essere tenuta in modalità virtuale. Appuntamento al 2021 anche per Arte Padova, Africa ArchitecTour e Festival dell’Oriente.

«Nonostante l’impatto negativo di lunga durata che si produrrà sull’intero settore espositivo, la nuova situazione non ci coglie impreparati – afferma Luca Veronesi, direttore Padova Hall, società proprietaria del marchio Fiera di Padova – Negli ultimi mesi siamo stati costantemente vicini alla nostra community e ci siamo attrezzati con soluzioni innovative. La nuova piattaforma è uno strumento che Fiera di Padova mette a disposizione dei propri espositori e visitatori, per rendere più semplice l’incontro tra domanda e offerta e offrire nuovi vantaggi e opportunità di business. Si tratta di un’innovazione importante, fondamentale per il momento presente, che però non potrà mai sostituire una fiera fisica: il precedente lockdown ha infatti dimostrato come le piattaforme digitali esistenti possano essere un’importante ibridazione, ma non un sostituto, dell’incontro fisico. Per questo stiamo già lavorando al nuovo calendario di manifestazioni per il prossimo anno. Lo facciamo convintamente ma anche nella consapevolezza che il momento di assoluta incertezza per il settore fieristico rischia di avere un impatto tale da compromettere fin da ora i risultati del 2021. Quando alle fiere sarà concesso di ripartire servirà del tempo per riconquistare la fiducia necessaria da parte del mercato e servirà un forte sostegno economico per consentir loro di supportare tutto il sistema produttivo del Paese».

La nuova piattaforma digitale Fiera di Padova

La nuova piattaforma è uno strumento digitale totalmente configurabile e “personalizzato” per soddisfare gli obiettivi di engagement di ciascuna azienda e rendere ancora più facile presentarsi ai potenziali clienti. Non una semplice vetrina online o piattaforma di e-commerce, ma una vera e propria fiera digitale che offre agli espositori nuove modalità di matching tra domanda e offerta, spazi espositivi virtuali e la possibilità di programmare incontri e webinar, presentazioni di prodotti e live streaming. E al visitatore di interagire con gli espositori in modo facile e intuitivo. Uno strumento che viene inaugurato con Green Logistics Intermodal Forum, con l’obiettivo di stare al passo con i più innovativi modelli di business che stanno rivoluzionando l’industria espositiva e allo stesso tempo di offrire nuove opportunità in linea con le attuali esigenze di sicurezza.