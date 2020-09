Stevanato Group sbarca negli Usa: technology center a Boston

Stevanato Group, gruppo veneto leader nella produzione di contenitori in vetro per il settore farmaceutico e fornitore di soluzioni integrate per dispositivi medicali, ha inaugurato ufficialmente il suo Technology Excellence Center (TEC) a Boston, Massachussets.

Il nuovo Centro garantisce una gamma di servizi completi per il supporto delle aziende biofarmaceutiche durante tutto il processo di sviluppo dei farmaci, dalle fasi iniziali fino alla commercializzazione, aiutandole in particolare a superare le problematiche legate ai sistemi di chiusura dei contenitori. Data la crescente domanda di terapie basate su farmaci biotecnologici negli Stati Uniti, il laboratorio di Boston è ben posizionato per offrire servizi integrati di analisi e di sviluppo per supportare le locali Società biofarmaceutiche nel percorso di sviluppo dei farmaci.

“Abbiamo capitalizzato l’esperienza sviluppata nei laboratori analitici del nostro Head Quarter in Italia per creare il nostro primo Technology Excellence Center a Boston. L’apertura di un Centro anche negli Stati Uniti è stata decisa grazie ai riscontri positivi ricevuti dai nostri clienti, che hanno confermato la nostra capacità di lavorare con loro come veri partner, integrando i nostri team di tecnici e le nostre competenze analitiche con le loro. Grazie a questo, hanno potuto beneficiare di un processo ottimizzato di sviluppo dei farmaci, di un ridotto tempo di immissione sul mercato, di una maggiore flessibilità e di minori costi complessivi (Total Cost of Ownership). Il TEC di Boston rappresenta un modello di business unico nel suo genere, che ci auguriamo di poter replicare in altri mercati,” ha commentato Franco Stevanato, AD di Stevanato Group.

“Non vediamo l’ora di poter inaugurare il nuovo Technology Excellence Center di Boston, nel cuore del distretto delle biotecnologie. Grazie al suo posizionamento, il Technology Excellence Center si può facilmente integrare con la catena del valore dei nostri clienti negli Stati Uniti, diventando loro partner fin dalle fasi preliminari. Siamo in grado di poter anticipare le sfide e presentare soluzioni solide e praticabili per diminuire il tempo di sviluppo e le risorse richieste,” ha dichiarato Paolo Patri, Chief Technology Officer di Stevanato Group.

Sfruttando la profonda esperienza del Gruppo nel campo delle Scienze dei materiali – vetro, plastica e gomma – lo US TEC fornirà soluzioni per una delle decisioni cruciali per i player del settore biofarmaceutico: come scegliere il packaging primario migliore per un prodotto biofarmaceutico.

“Il Massachussets continua ad attrarre aziende del settore life sciences da tutto il mondo, che si stabiliscono qui per avere accesso ai nostri centri accademici e medici di eccellenza, a una pluralità di talenti, a un’amministrazione sensibile a questi temi e a una solida comunità di startup,” ha commentato Robert K. Coughlin, Presidente e AD di MassBio. “Siamo onorati di dare il benvenuto a Stevanato Group nel cluster di aziende life science più importante al mondo e siamo convinti che il loro Technology Excellence Center sarà in grado di supportare le diverse esigenze delle Società biofarmaceutiche nel loro impegno a sviluppare nuove terapie per i pazienti.”

Stevanato Group ha più di 70 anni di esperienza nella produzione di contenitori in vetro per l’industria farmaceutica, con un profondo background nella progettazione e nello sviluppo tecnologico del packaging primario in vetro. Dal 2014, il suo team interdisciplinare di tecnici e scienziati in Italia ha ampliato le proprie conoscenze con una vasta gamma di test, dalla performance dei contenitori all’analisi chimica, all’interazione del packaging con il farmaco, alla caratterizzazione della superficie.