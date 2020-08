Treni Veneto, caos capienza: 50% sull'alta velocità, convogli pieni per i regionali

Treni Veneto regionali pieni, alta velocità a capienza dimezzata. Eppure sempre di treni, simili, si tratta. Il Veneto, insieme a Lombardia e Liguria, è una delle tre regioni dove la situazione dei trasporti viaggia di fatto a due velocità. Nel fine settimana che ha portato all’inizio di agosto, va detto, c’è stato il caos che si è creato all’interno del Governo: prima Trenitalia e Italo hanno annunciato il ritorno alla capienza piena nei propri treni, interpretando l’ordinanza del Governo Conte, poi su pressing del ministro della Sanità Roberto Speranza il Governo è intervenuto, nemmeno 24 ore dopo la decisione, ripristinando la capienza a metà. Totale: treni annullati, biglietti ritirati: Italo, ad esempio, stima di aver ritirato almeno ottomila biglietti, con buona pace di chi li aveva acquistati.

Treni Veneto, capienza piena

Il Governo certo non ha fatto una gran figura, ma resta non molto comprensibile la gestione dei treni Veneto. Perché sui convogli regionali vale l’ordinanza del Governatore Luca Zaia, firmata lo scorso 26 giugno e prorogata fino al 15 ottobre. «È consentita l’occupazione del 100% dei posti complessivi, sia seduti che in piedi, per i quali il mezzo è omologato, in deroga all’obbligo di distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e al coefficiente di riempimento dei mezzi fissato dal DPCM», sempre che si usi la mascherina e ci si puliscano le mani. Così vale per tutto il trasporto pubblico regionale: anche autobus e vaporetti.

La domanda corre però veloce in rete: perché treni veloci a metà capienza, e regionali pieni (spesso strapieni, questo è un problema che rimane dalla situazione pre Covid)? Noi di VenetoEconomia non abbiamo risposte, ci limitiamo a segnalare la questione. Forse una risposta vera arriverà il 6 agosto, con una riunione del comitato tecnico scientifico nazionale, che spinge per uniformare le norme. Nel qual caso, molto probabilmente, si spingerà verso la capienza dimezzata.

