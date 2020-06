Palazzo Ducale e casa di Giulietta, due code che scaldano il cuore

Gente in coda, dalla mattina a sera. Ordinata, senza proteste, in una giornata che in fondo ha regalato più sole di quanto si sperasse. Sono immagini che scaldano il cuore, quelle che si sono viste sabato 13 giugno. In due luoghi diversi per storia, cultura, ma molto iconici: palazzo Ducale a Venezia e la casa di Giulietta a Verona. Due buone notizie da un Veneto che riparte. Con la cultura in primo piano e la capacità, evidente, di attrarre turisti.

A Venezia, da sabato, non c’è stata solo la riapertura Palazzo Ducale Venezia, ma anche del Museo del Vetro di Murano e il Museo del Merletto a Burano. La giornata è stata caratterizzata da un momento importante: tra i primi a far visita a Palazzo Ducale, 20 operatori degli ospedali Civile di Venezia e dell’Angelo di Mestre. Un omaggio e un ringraziamento simbolico, come sottolineato dai vertici della Fondazione Muve, a chi in questi mesi si è speso per combattere in prima linea la battaglia contro il Coronavirus.

Riapertura palazzo Ducale Venezia, gli orari

I musei saranno accessibili ogni sabato e domenica fino al 26 luglio. Con la riapertura Palazzo Ducale Venezia sarà visitabile, con biglietteria aperta, dalle 10 alle 18, ma la Fondazione Musei Civici consiglia la prenotazione online. Il Museo del Vetro di Murano apre dalle 11 alle 17, mentre il Museo del Merletto a Burano dalle 12 alle 16. Per quest’ultimi l’ingresso è gratuito. Dal 22 giugno partiranno le attività Muve, già prenotabili online, per adulti e famiglie e per gli ingressi in esclusiva con guide autorizzate, che sono possibili durante tutta la settimana. Le visite inizieranno per gruppi di dieci persone, a Palazzo Ducale (con anche ingressi in esclusiva dalle 18.20 alle 20 di sabato e domenica), al Museo del Vetro, al Museo del Merletto, al Museo del Settecento Veneziano a Ca’ Rezzonico, a Casa Goldoni, al Palazzo Mocenigo “Centro Studi di Storia del Tessuto, del Costume e del Profumo” e al Museo di Storia Naturale di Venezia “Giancarlo Ligabue”.

La casa di Giulietta

Nessuna cerimonia o taglio del nastro ufficiale, ma tanti turisti in coda già dalle prime ore. Subito dopo l’apertura della casa di Giulietta a Verona, infatti, fuori dal cancello c’erano numerose persone provenienti da tutta Italia, pronte a vedere il balcone più famoso del mondo. Il luogo simbolo di Verona e dell’amore, conosciuto a livello internazionale, rimarrà aperto tutti i giorni, dalle 11 alle 17. All’esterno, una guardia fornisce ai visitatori tutte le indicazioni sui comportamenti da tenere nel cortile. Entrata e uscita sono diversificate e separate. Gli ingressi vengono contingentati per un massimo di 26 persone presenti nello stesso momento. È obbligatorio indossare la mascherina.

