Toilettatura animali permessa, baci «di confine» da ottenere: il Veneto spinge sulle aperture

Sì alla toilettatura animali, «c’è già una circolare che li permette». Non solo: il Governatore del Veneto Luca Zaia spinge anche per permettere il ricongiungimento fra innamorati anche fuori dal confine regionale. Un qualcosa che però il Veneto non può normare in autonomia. «Sono vicino a tutte quelle coppie che non possono vedersi – spiega Zaia -. Se fosse per me, andrebbe autorizzato il ricongiungimento anche al di fuori dalla propria regione. Penso a tutte quelle zone di confine, come il veronese con la Lombardia, il rodigino con l’Emilia Romagna». Zaia tocca così un tema molto caro: quello delle coppie che vivono molto vicine, a pochi chilometri di distanza, ma sono divise da un confine.

Il rischio multa

Intanto Zaia è tornato anche sulla sua ordinanza (leggi qui cosa prevede) che permette già passeggiate, jogging e giri in bici in sicurezza, all’interno del proprio comune, e di andare a fare manutenzione su seconde case e barche. Una norma che di fatto è in conflitto con quella nazionale. «Il rischio di multa c’è sempre – ricorda Zaia -. Ma c’è chi subisce le multe e chi le fa: a tutti chiedo di mettersi una mano sul cuore, perché se non ci si fa uscire di fatto finisce lo stato sociale».

Toilettatura animali permessa

Il Governatore ha poi specificato di aver emesso un’ordinanza che permette la toilettatura animali. «Lo abbiamo fatto per motivi igienici: potrà uscire un proprietario solo, su appuntamento, portare il proprio animale a fare la toilettatura e poi andarselo a riprendere». In generale Zaia spinge per ottenere maggiori aperture. «Io le ordinanze firmate non le revoco, se qualcuno è convinto che siano illegittime le può sempre impugnare, ma se pensano che le revochiamo hanno sbagliato indirizzo. Anche perché oggi abbiamo indicatori che dicono che in Veneto si possono allargare le maglie».