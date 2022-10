Telebit, minibond da 15 milioni di euro con Banca Finint

Telebit S.p.A., società specializzata nelle ICT (Information & Communication Technology), ha emesso un Minibond da 15 milioni di euro funzionale alla crescita organica e straordinaria della società che investirà anche in asset per il raggiungimento di obiettivi ESG. Contestualmente, Telebit è stata tra le prime società ad aver intrapreso il programma “Basket Bond Italia”, promosso da Banca Finint in cooperazione, tra gli altri, con Assindustria Venetocentro.

L’operazione, di durata pari a 6 anni, è stata strutturata e collocata da Banca Finint e ha visto la partecipazione in qualità di investitori di Iccrea Banca, Volksbank, Veneto Sviluppo (Finanziaria Regionale della Regione Veneto) e Mediocredito Trentino Alto Adige.

Telebit è un System integrator italiano che opera nel mondo del ICT per i principali operatori di telecomunicazioni, per le Società che gravitano nell’ambito delle grandi infrastrutture (Ferrovie, Autostrade, ecc. ), per gli Enti della Pubblica Amministrazione e per le multiutility, proponendo servizi per lo sviluppo di tecnologiche digitali, reti di telecomunicazioni, datacenters e mobilità elettrica.

Telebit è presente nel mercato da quasi 35 anni, duranti i quali ha costruito una solida reputazione, un notevole know how, un metodo performante ed una struttura operativa distribuita in tutto il territorio italiano composta da più di 750 collaboratori e 25 sedi operative.

Il Gruppo ha chiuso il bilancio 2021 con ricavi consolidati pari a circa 150 milioni e prevede una continua crescita dei risultati grazie anche agli investimenti del PNRR sulle infrastrutture strategiche e sulla digitalizzazione del paese.

Secondo Giacomo Quarta, AD di Telebit: “Ringraziamo gli investitori per aver creduto e sostenuto il piano industriale 2022>2026 “Ambizione Sostenibile” che ci lancia ad essere un riferimento nazionale del nostro settore. In Telebit da sempre siamo appassionati alle sfide, e anche questa volta daremo il massimo per raggiungere gli obiettivi, mantenendo sempre l’attenzione al modo in cui facciamo business, ovvero ricordandosi della responsabilità che abbiamo nei confronti delle persone, degli stakeholders, dell’ambiente che ci circonda, cercando così di contribuire alla creazione di un paese migliore”.

Simone Brugnera, Head of Minibond & Direct Lending di Banca Finint ha dichiarato: “Siamo entusiasti di aver accompagnato Telebit nel suo percorso verso il mercato dei capitali, il cui risultato finale è stato estremamente positivo: sono stati raccolti 25 milioni di euro attraverso l’emissione di un Minibond e la partecipazione al progetto Basket Bond Italia. Le telecomunicazioni rappresentano infatti uno dei settori più strategici per il nostro Paese ma allo stesso tempo necessitano di rilevanti investimenti in tecnologie digitali che ben si prestano a essere finanziati attraverso strumenti complementari rispetto al canale bancario, come appunto i Minibond e i Basket Bond.”

Banca Finint, oltre al ruolo di Arranger, è anche Banca Agente dell’operazione. Lo Studio Legale Cappelli RCCD ha agito in qualità di deal legal counsel.