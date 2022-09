Smog, dal primo ottobre in Veneto scatta il blocco ai diesel Euro 4

Scatta il primo ottobre 2022 il blocco alla circolazione dei diesel Euro 4 in Veneto, nelle città con più di 30 mila abitanti. La misura rientra nelle azioni per limitare l’inquinamento dell’aria e sarà valida fino al 18 dicembre e poi dal 7 gennaio al 30 aprile 2023.

Il piano prevede tre livelli di allerta: verde, arancione e rosso. La principale novità rispetto al passato è che gli Euro 4 non potranno circolare nemmeno in caso di livello «verde», cioè dovranno di fatto restare nel garage anche quando di fatto la situazione dell’aria non sarà particolarmente negativa. Tale misura, prevista dall’accordo tra le regioni del bacino padano per limitare lo smog del 2017, avrebbe dovuto entrare in vigore dall’autunno 2020 ma era stata posticipata a causa della pandemia.

I sindaci dei comuni superiori ai 30 mila abitanti del Veneto si stanno muovendo per firmare apposite delibere per applicare la norma regionale sul territorio. A Verona, si legge in una nota del Comune, «il piano antismog prevede tre gradi di allerta – verde, giallo e rosso – riferiti ai risultati delle stazioni di monitoraggio ARPA posizionati al Giarol Grande e in Corso Milano. Il blocco del traffico è valevole per le categorie di veicoli: Euro 0-1 benzina, Euro da 0 a 4 diesel, motocicli con certificato di circolazione rilasciato prima del 1° gennaio 2000».

«Il divieto di circolazione vale, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, esclusi i festivi – prosegue la nota del comune scaligero –. Valevole anche per quest’anno la finestra di sospensione del provvedimento, a partire dal 16 dicembre compreso fino al 9 gennaio, per il periodo natalizio, quando le scuole sono chiuse e il servizio di trasporto pubblico ridotto. Come lo scorso anno, Arpav effettuerà due volte alla settimana i controlli sulle centraline scaligere e, in caso di superamento del livello di Pm10 nell’aria per più giorni consecutivi, scatteranno i livelli di allerta arancio o rosso, con eventuale blocco anche dei diesel euro 5».