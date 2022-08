Veneto, dal Fondo sociale europeo 2027 un miliardo per inclusione e occupazione

La commissione europea ha approvato il Programma Regionale FSE+ 2021-2027, che prevede l’arrivo di più di un miliardo di euro da investire in occupazione e inclusione sociale. «Una tappa fondamentale per scrivere il futuro della nostra Regione per i prossimi sette anni» ha commentato il governatore del Veneto Luca Zaia.

Il programma, che intende coinvolgere oltre 230 mila persone, utilizzerà i fondi per attivare nuove misure e servizi personalizzati per tutte le persone in cerca di lavoro (300 milioni), per rafforzare il sistema di formazione professionale regionale (150 milioni), per l’inclusione attiva e il sostegno ai giovani in difficoltà, alle famiglie e alle persone non autosufficienti (300 milioni) e in favore dell’occupazione giovanile (250 milioni).

«L’approccio del PR Veneto FSE+ 2021-2027 – precisa l’assessora regionale al lavoro Elena Donazzan – mantiene, ancora una volta, le persone al centro dell’evoluzione del tessuto economico e sociale, garantendo opportunità e strumenti per fare fronte alle transizioni, migliorare il tasso di occupazione e sviluppare nuove competenze».

«La formazione rappresenta la principale leva di cambiamento per le persone e le organizzazioni. – conclude Donazzan – Grazie anche alle risorse del FSE+, il Veneto mira a realizzare un’offerta formativa competitiva e allargata, in grado di elevare le competenze delle persone, anche le più fragili, contribuendo a vincere la sfida di un Veneto più competitivo, sostenibile e inclusivo».