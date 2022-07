Consorzio agrario del Nordest, Carlo Salvan nuovo presidente

Il nuovo Consiglio di Amministrazione del Consorzio Agrario del Nordest Società Cooperativa, nominato il giorno 11 luglio durante l’Assemblea Generale dei Soci, ha deliberato questa mattina l’assegnazione delle cariche istituzionali. Carlo Salvan, figura di spicco del mondo agricolo veneto, è il nuovo presidente del Consorzio Agrario del Nordest. Il CdA ha inoltre conferito l’incarico di Vice-Presidente Vicario a Fabio Mantovani e ha nominato Vice-Presidenti Alberto De Togni, Massimo Bressan e Andrea Colla.

Carlo Salvan, 37 anni, laureato in giurisprudenza e coniugato con due figli, risiede a Costa di Rovigo ed è titolare dell’Azienda Agricola Quirina a Frassinelle Polesine; consigliere dal 2019 del Consorzio Agrario del Nordest, è inoltre Presidente di Coldiretti Rovigo, Vice-Presidente Regionale di Coldiretti Veneto e componente del CdA di Coprob.

Nel corso dell’ultimo CdA, Carlo Salvan ha dichiarato: “Ringrazio tutto il CdA per la fiducia che intendo ripagare col massimo impegno. Ringrazio inoltre i Consiglieri uscenti e in particolare il Presidente Ettore Prandini, unitamente a tutta la struttura del Consorzio Agrario del Nordest, per il grande lavoro svolto fino a qui. Adesso abbiamo un compito importantissimo: portare a compimento il conferimento del ramo d’azienda del Consorzio Agrario del Nordest nei Consorzi Agrari d’Italia SpA, società che vede la partecipazione di altri consorzi agrari e di Bonifiche Ferraresi; siamo quindi attivamente impegnati nella costruzione della più grande infrastruttura agricola in Italia. Confido nella responsabilità di tutti i Consiglieri: le sfide da qui in avanti saranno sempre più importanti, per noi e per i territori che rappresentiamo, di primaria rilevanza per l’intero comparto primario nazionale”.

“Lo scenario attuale – ha proseguito Carlo Salvan – è caratterizzato da una particolarissima congiuntura, segnata da condizioni pedoclimatiche sempre più difficili, incertezza politica, costi di produzione in forte crescita, carenza di materie prime fondamentali per lo sviluppo agricolo e, non ultima, una fortissima spinta speculativa. Consorzio Agrario del Nordest e Consorzi Agrari d’Italia – società di cui Consorzio Agrario del Nordest sarà uno dei soci di riferimento – hanno il dovere di sostenere le aziende agro-zootecniche italiane nella difesa del loro reddito, tramite lo sviluppo di nuove soluzioni adeguate all’attuale contesto: soluzioni tecnologiche per la riduzione degli input, soluzioni per un ulteriore miglioramento degli indici di sostenibilità, soluzioni per incrementare la produttività, soluzioni commerciali per vendere meglio le produzioni agricole. Ma le risposte a queste istanze ci sono già! E i fatturati e i livelli dimensionali espressi dal Consorzio Agrario del Nordest e da Consorzi Agrari d’Italia – ha concluso Carlo Salvan – sono la migliore risposta che possiamo dare al mercato e al territorio, come prova di efficacia delle nostre soluzioni innovative e di preferenza da parte delle aziende agricole”.