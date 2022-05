Proprietà intellettuale e licensing, esperti da tutto il mondo a Venezia

Torna, finalmente in presenza, la conferenza internazionale dell’associazione Licensing Executives Society (LES): centinaia di esperti in materia di proprietà intellettuale e industriale, del licensing e, più in generale, di innovazione si incontrano a Venezia dall’8 al 10 maggio.

Sono passati due anni dall’ultimo evento, tenutosi nel 2019 in Giappone nella città di Yokohama, nel quale gli operatori, giuristi, manager, innovatori si sono incontrati di persona. Dopo la parentesi digitale del 2021, anno nel quale la scelta degli organizzatori è necessariamente caduta sulla formula on line, è stata scelta Venezia come sede di questo incontro internazionale che prevede la partecipazione di oltre 500 persone fra i maggiori esperti internazionali. Si incontreranno per confrontarsi intorno al tema scelto dagli organizzatori di LES: Back to licensing: restarting business and fueling innovation.

Più che un invito, il tema esprime la determinazione ad imprimere, anche attraverso la tutela della proprietà intellettuale e industriale, un’accelerazione alle iniziative imprenditoriali e all’innovazione, nonché a diffondere informazioni, opinioni e pubblicazioni tra gli stessi operatori.

Il programma è imperniato sui temi concreti della trasformazione, attraverso il technology transfer, di settori fondamentali per il futuro e la crescita sostenibile. Settori nei quali si stanno verificando cambiamenti profondi e, allo stesso tempo, assai rapidi: automotive, telecommunication, energy/ green tech, health care.

Intorno a questi settori si sviluppa il fitto programma di incontri della conferenza: briefing guidati da esperti, con la partecipazione nei panel di nomi di levatura internazionale. Da Stefano Siragusa (Telecom Italia) a Rebecca McCrackan (Rio Tinto), da Alan Fan (Huawei) a Hayley French (Apitope International NV) per fare solo alcuni nomi rappresentativi.

Gli industry briefing analizzeranno i fattori di cambiamento e l’impatto su e della proprietà intellettuale e dello sviluppo della tecnologia. In concreto, gli esperti si confronteranno sui processi di innovazione, protezione, gestione, commercializzazione e monetizzazione della proprietà intellettuale e del trasferimento di tecnologia.

Oltre 70 speaker delle più grandi corporation mondiali saranno relatori alla conferenza (da Huawei a Sony, da General Electric a Pirelli, da Bottega Veneta a Trussardi, da LG a Siemens, da Daimler a AIRBUS). Saranno presenti non solo avvocati, consulenti IP e rappresentanti dei centri di ricerca, dei Politecnici e delle Università italiane e mondiali, ma anche moltissimi legali interni di aziende e business people che si occupano della valorizzazione e vendita di titoli di proprietà industriale.

L’articolato programma della conferenza internazionale LES di Venezia vede inoltre la presenza di altri temi con keynote sessions e speaker di levatura internazionale quali:

Entertainment: Alexander Wolf, Presidente di SESAC; Toshimoto Mitomo, Executive Vicepresidente, Head IP Global di SONY; Ilaria Musco, Chief Legal Counsel di DAZN – Italia; Robbert De Kock, Presidente e CEO di World Federation Sporting Goods Industry.

Innovazione: Francesco Profumo, Presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo e Membro del Board dell’European Innovation Council; Marina Tavassi, Presidente dell’Associazione Europea dei Giudici in materia di concorrenza (AECLJ – Association of European Competition Law Judges) e Vicepresidente di IPJA (Intellectual Property Judges Association). Membro dell’Experts’ panel per la redazione delle Rules of procedure delle Corti del Brevetto Europeo ad effetti unitari.

Fashion: Bartolomeo Rongone, CEO di Bottega Veneta.

Design: Michele De Lucchi, architetto e designer. Fondatore e membro di AMDL CIRCLE, un gruppo multidisciplinare di pensatori e innovatori.

Perché Venezia. Risale al 1474 lo Statuto dei brevetti, emanato dalla Serenissima Repubblica di Venezia, prima forma ufficiale di tutela delle invenzioni. Questo straordinario documento stabiliva, oltre 500 anni fa, i principi fondamentali che regolano i diritti di proprietà intellettuale. Oltre che per la sua unicità artistica e storica, Venezia è anche una città orientata al business: come capoluogo della regione Veneto, la seconda più ricca e industrializzata delle regioni italiane, con una presenza imprenditoriale innovativa e rappresentante tutti i settori industriali.

I lavori della conferenza internazionale LES avranno luogo al Lido di Venezia presso il Palazzo del Cinema. Gli eventi di gala e networking si terranno nelle straordinarie cornici storico-artistiche dell’Arsenale e del Palazzo Pisani Moretta.

Chair della conferenza internazionale 2022: John Paul, Presidente di LES International (LESI) e Mattia Dalla Costa, Presidente di LES Italy.

La conferenza si avvale di un nutrito comitato organizzativo e di un comitato scientifico: https://lesi2022.org/index.php/committees/

Programma, relatori e informazioni per la partecipazione sono disponibili sul sito http://www.lesi2022.org a questo link.

La conferenza internazionale 2023 si terrà a Montreal dal 30 aprile al 2 maggio.

ENDS

Licensing Executives Society (LES) è un’associazione internazionale senza fini di lucro che opera nel campo del diritto d’impresa, della proprietà industriale e del licensing delle tecnologie, dei marchi e delle opere dell’ingegno.

LES International (LESI) conta più di 10.000 soci, ripartiti in 33 gruppi nazionali.

LES Italia è il gruppo italiano della Licensing Executives Society. Vi aderiscono oltre 450 associati, in rappresentanza delle maggiori imprese, organizzazioni industriali e di ricerca, studi legali e brevettuali. L’associazione ha lo scopo di promuovere a vari livelli, in Italia e all’estero, occasioni di incontro tra i diversi operatori nel campo della proprietà industriale, del licensing e, più in generale, del diritto d’impresa, nonché di diffondere informazioni, opinioni e pubblicazioni tra gli stessi operatori.