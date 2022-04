Confindustria, Katia Da Ros nuova vicepresidente. Subentra a Maria Cristina Piovesana

Katia Da Ros, 54 anni, amministratrice delegata della Irinox di Corbanese di Tarzo, è la nuova vicepresidente di Confindustria, con delega all’ambiente, sostenibilità e cultura. Subentra alla trevigiana Maria Cristina Piovesana, che si era dimessa dal ruolo di vicepresidente a metà aprile. «Il Veneto è ben rappresentato nella nuova squadra dirigente di Confindustria. Complimenti a Katia Da Ros per la nomina a vicepresidente con la delega all’ambiente, alla sostenibilità e alla cultura. Il Veneto è in buone mani».

Così il presidente della regione Veneto Luca Zaia commenta le scelte di Carlo Bonomi, presidente dell’associazione degli industriali, che ha nominato per il biennio 2022-2024 tre nuovi vicepresidenti tra i quali Katia Da Ros. L’imprenditrice trevigiana è amministratore delegato di Irinox di Corbanese di Tarzo e vende le sue «macchine del tempo per il cibo» in 85 paesi, ma non un solo pezzo di acciaio è saldato all’estero. Irinox ha fornito la cucina centrale di Google e la sua caffetteria, le cucine di Amazon Fresh, a San Francisco, e ancora le sedi di Uber e LinkedIn.

“Da Ros è una grande esponente dell’orgoglio veneto, che realizza 180 miliardi di Pil con le sue 600mila imprese primeggiando nell’export. Con questa nomina – conclude il Governatore – al Veneto è stato riconosciuto il ruolo importante che gli spetta. Ringrazio infine Maria Cristina Piovesana per il lavoro fin qui svolto alla vicepresidenza di Confindustria”. L’assemblea dei delegati eleggerà formalmente la nuova squadra di presidenza il prossimo 27 maggio.

Le parole di Leopoldo Destro

«A nome mio e di Assindustria Venetocentro – Imprenditori Padova Treviso, desidero esprimere le congratulazioni a Katia Da Ros oggi designata alla Vice Presidenza di Confindustria con la delega ad Ambiente, Sostenibilità e Cultura con gli auguri sentiti di buon lavoro in questo importante incarico nazionale, insieme agli altri componenti della squadra di Presidenza. Il suo percorso associativo, iniziato a Unindustria Treviso, e la sua attiva presenza nell’educazione e la cultura rappresentano una risorsa significativa per tutto il nostro sistema di rappresentanza d’impresa ed è garanzia di continuità per dare efficace rappresentanza alle nostre imprese e al nostro territorio.

Certo di interpretare il pensiero di tutti gli associati, ringrazio molto Maria Cristina Piovesana, Past President di Assindustria Venetocentro, per la forza e convinzione nel suo impegno in questo biennio in Confindustria, punto di arrivo in una storia di rappresentanza per le imprese e il territorio che rimarrà di esempio anche per il futuro e per la quale vogliamo darle merito per la visione, la passione, la generosità e la coerenza nelle posizioni espresse. La sua presenza e la sua esperienza rimarranno importanti per la nostra Associazione e saranno valorizzate al meglio.

In questo momento così complesso per le imprese e il lavoro, sotto il segno dell’incertezza e di previsioni negative, è tanto più necessario lavorare per rilanciare il profilo industriale del Paese, vera risorsa di resilienza, valorizzando le competenze e le esperienze dei territori, con spirito di coesione nel dialogo istituzionale e tra le parti sociali per accompagnare le trasformazioni in atto e creare nuove opportunità di sviluppo». Così Leopoldo Destro, Presidente di Assindustria Venetocentro sulla designazione di Katia Da Ros alla Vice Presidenza di Confindustria approvata oggi dal Consiglio Generale di Confindustria, su proposta del Presidente Carlo Bonomi.