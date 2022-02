Nel Camposampierese il primo Innovation Lab della provincia di Padova

Nasce il primo Innovation Lab della provincia di Padova. Il progetto vede la Regione Veneto e i dieci municipi aderenti alla Federazione dei Comuni del Camposampierese (FCC) unire i propri sforzi per promuovere innovazione e cultura digitale sul territorio. Il progetto, denominato «OfFiCCine digitali» (dicitura che indica proprio la sigla FCC) rientra nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza il cui obiettivo dichiarato è accrescere la cultura digitale nella cittadinanza, sono stati stanziati fondi del POR FESR 2014-2020 pari a 697mila euro per due anni di lavoro.

Le dieci «palestre digitali», una per comune, faranno riferimento alla sede centrale di San Giorgio delle Pertiche, e saranno un esempio di rigenerazione urbana: casa di molti professionisti un punto di riferimento per le attività produttive del territorio, uno spazio di innovazione per la pubblica amministrazione, un luogo per migliorare la vita delle famiglie. Avrà ampio spazio nelle attività dell’Innovation Lab la gestione degli open data, che verranno raccolti ed elaborati per sviluppare applicazioni di pubblica utilità. È stata anche anticipata la possibile presenza, negli spazi dell’Innovation Lab o delle palestre digitali, di figure predisposte all’ascolto e al problem solving digitale a disposizione dei cittadini: i cosiddetti «Web Angels».

Come spiega l’assessore con delega all’Agenda Digitale della Regione Veneto Francesco Calzavara, «grazie alle risorse aggiuntive derivanti dai fondi di sviluppo e coesione, in Veneto avremo in totale 14 Innovation Lab con 155 palestre digitali interconnesse: vere e proprie infrastrutture per lo sviluppo digitale dei territori, che devono far da traino per i processi di innovazione». Nello specifico, «Officine Digitali» prevede di utilizzare le biblioteche dei dieci comuni come luogo di incontro tra la cultura tradizionale e quella digitale, così da diventare spazi a disposizione della cittadinanza, «affinché nessuno rimanga escluso dai processi di innovazione digitale che inevitabilmente riguardano anche l’evoluzione dei servizi della PA rivolti a famiglie ed imprese» conclude l’assessore.

Tra i rappresentanti della Federazione dei Comuni del Camposampierese c’è soddisfazione. Per il sindaco di Santa Giustina in Colle, nonché presidente dell’Federazione dei comuni del Camposampierese, Moreno Giacomazzi, «la digitalizzazione, e più in generale la capacità di saper sfruttare al meglio le nuove tecnologie, rappresenta una leva fondamentale per costruire un futuro migliore, per tutti. Ecco perché la Federazione crede fortemente nell’importanza di un Innovation Lab in grado di accompagnare tutta la cittadinanza, nessuna e nessuno escluso, verso quella transazione digitale che ancora troppo spesso viene vista come ostica, ma che in realtà è una grande opportunità da sfruttare. Allo stesso modo, i nostri ragazzi devono essere accompagnati ad un uso delle tecnologie responsabile e consapevole. Ed è essenziale che sia la pubblica amministrazione a rendersi parte attiva di questo processo».