Covid, l'allarme di Zaia: «Col Natale Veneto zona arancione»

Veneto zona arancione, il rischio è forte. A dirlo è il Governatore del Veneto, Luca Zaia. I contagi crescono da otto settimane, la variante Delta è ben radicata nel territorio mentre la temibile Omicron, pur non essendo ancora molto diffusa, continua ad aleggiare sul Natale 2021. Per questo il Presidente del Veneto Luca Zaia ha messo in guardia i cittadini, durante il punto stampa di martedì 21 dicembre: «Sostengo fino in fondo l’attività dei sindaci che stanno facendo ordinanze per evitare assembramenti nelle piazze. Si tratta di un tema importante, perché il nostro modello dice che fino alla prima settimana di gennaio saremo in crescita con i contagi e pian piano ci avviciniamo all’area arancione».

Il governatore, dopo l’allarme su Veneto zona arancione poi, ribadisce l’importanza dei vaccini sostenendo che «l’anno scorso con lo stesso numero di contagi avevamo il triplo di ospedalizzazioni, senza vaccino saremmo tutti chiusi in casa in questo momento». Con l’avvicinarsi delle festività, il presidente ha voluto intimare cautela, visto il pericolo di una crescita verticale dei contagi: «Raccomandiamo ai cittadini di effettuare un tampone, anche “fai da te”, prima di partecipare a pranzi e veglioni».

Veneto zona arancione: le regole

Fino al 15 gennaio, data in cui scade la validità del Super Green Pass, le restrizioni legate alla zona arancione cambiano in base all’avvenuta vaccinazione o guarigione dall’infezione da Covid-19. In una regione arancione, gli spostamenti senza Green Pass sono consentiti solo per lavoro, necessità, salute o per servizi non sospesi e non disponibili nel proprio Comune. Una misura che per chi non è vaccinato è piuttosto simile al lockdown di un anno fa. Impianti sciistici, ristoranti, bar, stadi sono riservati a chi possiede il Super Green Pass, e in zona arancione le palestre restano chiuse. Discoteche riservate solo a chi ha il Super Green Pass (in zona gialla bastava il tampone), e così anche centri termali, parchi a tema e circoli culturali.

