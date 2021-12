«Talenti al Lavoro», l'iniziativa è un successo: 5.000 studenti veneti coinvolti

Sono circa 5.000 gli studenti di tutto il Veneto che parteciperanno a «Talenti al Lavoro», il progetto realizzato dalla Regione del Veneto, in collaborazione con Veneto Lavoro, per avvicinare il mondo della scuola e quello del lavoro e aiutare i giovani ad acquisire le competenze necessarie per affrontare in maniera consapevole il proprio futuro professionale. Alla chiusura dei termini per l’adesione, sono infatti centinaia le classi di 91 tra istituti tecnici e professionali, licei e Scuole della formazione professionale che hanno manifestato il proprio interesse all’iniziativa. Ottima anche la risposta di docenti e operatori, che saranno coinvolti nel progetto attraverso la partecipazione a due webinar sulle caratteristiche e il funzionamento del mercato del lavoro regionale e sui tirocini estivi di orientamento.

«L’adesione di quasi un centinaio di scuole appartenenti a tutte le province del Veneto – dichiara l’Assessore regionale al lavoro, istruzione e formazione Elena Donazzan – evidenzia quanto fortemente è sentito l’obiettivo della nostra programmazione regionale di integrare istruzione, formazione e lavoro. Attraverso questo innovativo progetto nei mesi da febbraio ad aprile centinaia di studenti e docenti parteciperanno a webinar mirati tenuti da esperti di settore».

Grazie all’iniziativa «Talenti al lavoro» gli studenti potranno iniziare a conoscere il mercato del lavoro, imparare a creare un curriculum efficace e pubblicarlo su Cliclavoro Veneto. Non solo, impareranno anche a conoscere le funzionalità offerte dal portale per chi è in cerca di occupazione, oltre che partecipare ad un Contest (concorso) per la realizzazione di un elaborato di tipo letterario, artistico o multimediale capace di rappresentare il ruolo fondamentale che un buon curriculum vitae riveste per poter accedere al mondo del lavoro.