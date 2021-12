Synlab, apre a Chioggia un punto vaccini

SYNLAB, a fianco dell’Azienda Ulss 3 Serenissima per supportare la campagna di vaccinazione anti COVID-19 nella città di Chioggia (VE): a partire da giovedì 23 dicembre lo storico Punto Prelievi di Campo Marconi 24 sarà incluso nelle sedi a disposizione della cittadinanza per effettuare la vaccinazione. Il servizio sarà erogato da personale sanitario SYNLAB, azienda leader europea nella diagnostica medica e presente in Veneto con Poliambulatori e Centri destinati alle analisi cliniche, in collaborazione con l’Azienda Ulss 3, per offrire agli utenti del territorio un servizio rapido ed efficiente.

«Siamo molto lieti di poter supportare il Servizio Sanitario Regionale in un momento storico così complesso con una iniziativa in cui crediamo moltissimo, come la campagna di vaccinazione anti COVID-19» afferma Andrea Buratti, Direttore Area Nord SYNLAB Italia. «In SYNLAB ci impegniamo quotidianamente per garantire ai cittadini le esigenze di salute e siamo lieti di mettere a disposizione del sistema le nostre risorse per raggiungere l’importante obiettivo di una capillare vaccinazione e, più in generale, gli obiettivi di salute pubblica».

I cittadini potranno accedere al vaccino anti COVID-19 tutti i giovedì pomeriggio dalle ore 13:00 alle ore 17:00 previa prenotazione attraverso i canali messi a disposizione dell’Ulss: sito web https://vaccinicovid.regione.veneto.it/ e numero di telefono 800 462 340 per supporto e informazioni.